¡ANDALUCES LEVANTAOS!

Pasado ya el 28F, día de Andalucía, cabe recordar que hemos vivido una jornada con festejos y alegría, con orgullo y reafirmación del ser andaluz, como corresponde a la festividad. Se oyeron lindas canciones de himnos, entrega de nombramientos de hijos predilectos, con discursos exultantes y benévolos, de exaltación patria y cierto chauvinismo que afloró con emoción: no hay nada mejor que esta tierra, «somos la leche», la estrella de oriente, «hombres de luz, que a los hombres, alma de hombres les dimos».

Pasado el día de fastos, cabe plantearse otra reflexión, otro análisis de una realidad en la que nos sentimos, también, parte interesada, bien por vivirla o por provocarla y ser corresponsables o artífices de ella. Por tanto, comprendiendo que Andalucía es singular, que está cargada de historia y de influencia de gran cantidad de pueblos que la invadieron y fueron dejando su semilla en estos lares, haciéndola a la vez culturalmente rica y diversa, entendiendo todo eso y mucho más, hemos de ser moderados en la autocomplacencia, no cabe tanta alegría y deleite, tanta satisfacción y contento, tanto «chute de endorfina». Tenemos muchas sombras que nublan el futuro y lo hipotecan.

Si miramos al resto de España nos encontraremos cifras y datos desconsoladores: somos los penúltimos (16º) en RPC (Renta per cápita), en alfabetización estamos en el puesto 15º, con elevado fracaso escolar (21.9% en tasa de abandono). El informe PISA nos sitúa en el penúltimo puesto de España en competencia matemática, últimos en competencia lectora y, también, empatados en el último puesto con Canarias, en ciencia, excluyendo las ciudades autónomas. Además de la educación, hemos de velar y trabajar por una sanidad mejor, por una vivienda digna más al alcance de todos, por reducir el desempleo en el que también estamos a la cabeza del país, etc. No salimos bien parados en la comparación interterritorial. Todo ello nos induce a un compromiso de mejora.

Ya hemos demostrado que tenemos una gran capacidad organizadora, ¡qué bien organizamos los desfiles procesionales, las ferias y otros actos emocionalmente atrayentes!, una sobredosis de ingenio ―escuchen las letras geniales de los carnavales―, un buen flujo de creatividad, de contenido lírico ―tierra de poetas y artistas―, etc. Entonces… ¿por qué esas virtudes no dan su fruto en esta tierra y seguimos a la cola del país en tantos parámetros? Tal vez, esos valores, no estén bien orientados hacia el progreso, hacia el desarrollo de la comunidad… O puede que seamos excesivamente emocionales, prevaleciendo la emoción sobre la razón, lo que nos bloquea o diluye la autocrítica, llevándonos a no proyectar esas actividades en objetivos prioritarios, cuestión que merece reflexión aparte.

Esto podría plantearse como un problema de cultura social, de hábitos y motivaciones, anclados a un pasado y a una estructura de valores sociales dignos de revisión para establecer claros ideales de cambio y desarrollo con otras expectativas más futuribles. El «ser andaluz», aunque se entienda como un tópico, muestra, en cierto sentido, una tendencia a vivir la vida con una filosofía Carpe diem, lo que no debe implicar una actitud de indolencia. Yo creo en este pueblo, en su potencial, en su juventud bien instruida aunque poco motivada, en el salir del sueño para afrontar la realidad. Pero se ha de despertar y levantar, lavarse la cara y mirarse al espejo, perder sus complejos, abandonar el conformismo y asumir el protagonismo, la libertad y la responsabilidad de su propio desarrollo, tomar verdadera conciencia de sus potencialidades y de sus limitaciones, para conocerse a fin de comprender que el camino no es una fantasía sino un ejercicio activo, un trabajo para ir haciéndolo en el día a días… «se hace camino al andar», aprovechando las fortalezas y resolviendo las debilidades, construyendo el proyecto del mañana, sin hacer caso a los cantos de sirena.

La genialidad, tan observable en el sur, es efímera si no se enmarca en una consecuente actividad, si no se plasma en algo que la materialice para que sea efectiva. Seamos geniales, seamos creativos, seamos comprometidos para hacer de esta tierra algo más de lo que es, no caigamos en el chauvinismo, en la autocomplacencia que adormece la mente, «para qué cambiar nada si ya somos los mejores…»; los mejores no somos pero podemos ser de los primeros si nos lo proponemos. Ahí ha de estar la Administración para ejercer de potenciadora y facilitadora, para neutralizar el letargo con políticas que motiven y despierten la conciencia.

Ya pasó el 28F, ahora toca levantar esta tierra responsablemente y comprometidos con su desarrollo social, económico, cultural e intelectual de todos y cada uno de los andaluces, como un importante paso que nos lleve a un futuro digno, que nos ubique donde merecemos según nuestra milenaria historia, por lo que merece la pena luchar.

¡ANDALUCES LEVANTAOS!