Cuando la cólera sale de madre

A finales de febrero, en mala hora, un grupo de sacerdotes vinculados con una archidiócesis española cuyo nombre no alcanzo a recordar en este preciso momento emitieron públicamente una tertulia a través de un canal de Youtube en la que se pronunciaron expresiones del siguiente calado: «Yo también rezo mucho por el Papa, para que pueda ir al cielo cuanto antes», «yo también me uno a las oraciones para el Santo Padre», «somos muchos con esa intención», «a ver si rezamos más fuerte», y otras tantas lindezas por el estilo.

Aunque bien es cierto que, una vez llamados al orden, dichos sacerdotes pusieron de manifiesto una tibia rectificación pública, resulta de natural evidencia que desear que el Papa vaya al cielo cuanto antes, lejos de toda interpretación, equivale a desearle la muerte, por mucho que los causantes pretendan suavizar la trama bajo los cortinajes de un pretendido humor que nadie entiende.

Así, en el marco de unas declaraciones emitidas desde el burdo epicentro del mal gusto, me resulta inevitable recordar que, juridicamente, el mero deseo de muerte para alguien, aún expresado públicamente, se mueve a cuerda floja y según contextos y aderezos entre los linderos de lo punible. Con todo, mucho cuidado con el cachondeito en todos aquellos foros mediáticos en los que uno se viene arriba tras el burladero de lo cibernético, porque existen no pocas sentencias penales en las que ya se ha explicitado por activa y por pasiva que «el derecho fundamental a la libertad de pensamiento y de difusión de ideas y opiniones no es ilimitado», tal y como sucede en aquellas manifestaciones ofensivas que se vierten en función de razones «étnicas, religiosas, sexuales o ideológicas» y que, sin duda alguna, exceden, como en este caso, la simple crítica, aún cuando estén referidas a personas dedicadas a actividades públicas.

Pero es que, además, en este tipo de delitos, la calificación dolosa no precisa un conocimiento exacto de la antijuridicidad de la acción, sino la mera consciencia, aquí evidente, de «haber traspasado la generosa frontera de la libertad de expresión»; y tanto más si, lejos de emitir los referidos pronunciamientos en una reunión privada, tales groserías se arrojan en abierto y para los amplios horizontes del público susceptible de conexión presente y futura.

En cualquier caso, aunque las respuestas del ordenamiento jurídico, como digo, oscilan en estos casos según los aledaños y añadiduras de cada contexto, sigue sin ser de recibo que un grupo de ministros ordenados y ataviados con el traje clerical se sientan en la libertad de emitir, no ya una sana opinión, fundamentada o no, a favor o en contra del magisterio de Francisco, sino un zafio chascarrillo en el que, con intención o sin ella, se explicitan públicamente deseos de muerte para el Papa.

Por lo demás, tampoco olvidemos que, tal y como diría Alonso Quijano, «con la Iglesia hemos dado, Sancho»: que el derecho civil o penal pueda pasar o no por el aro de la grosería no quiere decir que el derecho canónico no tenga nada que decir. No en vano, el vigente Código de Derecho Canónico dispone que «los clérigos tienen especial obligación de mostrar respeto y obediencia al Sumo Pontífice y a su Ordinario propio» y que «quien suscita públicamente la aversión o el odio contra la Sede Apostólica o el Ordinario, a causa de algún acto del oficio o del cargo eclesiástico, o induce a desobedecerlos, debe ser castigado con entredicho o con otras penas justas».

Evidentemente, si yo estuviera exagerando o sacando las cosas de quicio por tener, quizá, la piel demasiado fina, el arzobispado de referencia no hubiera salido al paso, tal y como impecablemente ha hecho, para manifestar públicamente, entre otras cosas, «el profundo rechazo a cualquier manifestación de desafecto a la persona y al ministerio del Santo Padre», explicitando a estos sacerdotes «la necesidad de pedir perdón» y «sin excluir otras medidas de corrección respecto de quienes estamos llamados al servicio de la unidad y la vida evangélica de la Iglesia».

Y es que la firmeza de lo que se piensa y se dice debe de ir acompañada de la sana mesura moderada por el contexto, la razón y el foro. A fin de cuentas, ya lo decía Cervantes: «Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ayo ni freno que la corrija».