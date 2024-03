Querido político: 'se quién eres y te pongo una nota baja'

Imagen de archivo de Pedro Sánchez, Juanma Moreno y Juan Espadas. / Europa Press

Las encuestas han encallado con el tiempo en una proyección del descontento existente y si el líder de un partido aprueba con una valoración de un ‘5’ o un ‘6’ puede celebrarlo como un sobresaliente. El encuestado le lanza habitualmente al dirigente de turno el mensaje de ‘querido político: sé quien eres y te pongo una nota baja’. Se comprueba también en el espacio que ha reservado para la política en su nueva entrega anual la Encuesta Social Malagueña (ESMA 2023), un trabajo amplio sobre múltiples aspectos de la vida cotidiana y la actualidad realizado por la Universidad de Málaga entre ciudadanos de la capital malagueña y el área metropolitana. En ella, se pide una valoración de entre 0 y 10 o que simplemente diga si lo conocen en relación a los mismos seis políticos, todos hombres, que el año anterior: a los líderes del PSOE y el PP en España y Andalucía, así como al alcalde de Málaga y al principal portavoz de la oposición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a ser el más conocido ya que un 99,1% lo identifica y amplía el 98,3% que tenía en la misma encuesta el año pasado. En el segundo puesto permanece el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que conoce un 89,7% de los entrevistados y esto implica una bajada desde el 94,3% que cosechó en la oleada anterior. El cambio más significativo es que como el tercero más conocido de los seis ya no aparece el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, sino el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien crece siete puntos hasta un 89,6% y casi empata con Moreno. Por su parte, De la Torre pasa a un 86,7% y el conocimiento disminuye en tres puntos.

A bastante distancia de estos cuatros, el quinto en grado de conocimiento sigue siendo el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, con un 51,3% que empeora su 55,6% de la oleada anterior. Y el menos conocido de los seis es nuevamente el secretario general del PSOE de Málaga y portavoz municipal en la capital, Dani Pérez, quien no obstante está de enhorabuena porque de un año para otro ha pasado de un 26,4% a un 36,2% de grado de conocimiento. Eso sí, prácticamente dos de cada tres entrevistados aseguran aún que no lo conocen.

Sánchez, el menos valorado

Dado que no sólo se ha hurgado en el nivel de conocimiento, la valoración de esta media docena de líderes por parte de los encuestados arroja una de esas paradojas que llegan a darse en los sondeos. El más conocido pasa a ser el que cosecha un suspenso más contundente. Pedro Sánchez obtiene de media un 3,55 sobre 10, y vuelve a ser el último como en la oleada anterior cuando tuvo un 3,78. En el furgón de cola le acompaña nuevamente Juan Espadas, con un 4,07 que empeora ligeramente su 4,16 del año pasado. El tercero peor valorado pasa a ser Alberto Núñez Feijóo, que cae desde un 5,44 hasta un 4,74. Y esto hace que gane un puesto Dani Pérez, aunque sigue suspendiendo e incluso baja mínimamente de un 4,99 a un 4,90. De hecho, ninguno de los seis mejora su nota. En segundo lugar, se mantiene Juanma Moreno pero cambia un 6,26 por un 6,01. Y quien repite en primer lugar con más ventaja aún es Paco de la Torre, que sólo se deja una décima por el camino y de un 6,90 pasa al 6,80.

Un aquí y un ahora muy concretos

Además de no olvidar aquel ‘sólo son encuestas’ al que recurren los políticos cuando no tienen a favor el viento de la demoscopia, este sondeo -y todos los demás- debe interpretarse atendiendo a quiénes se les hicieron las preguntas, cuándo, dónde y cómo. De salida, el aquí y el ahora de la muestra ofrece claves muy concretas. Para obtener las respuestas, se realizaron 1.253 entrevistas telefónicas aplicando cuotas de sexo y edad por municipios a personas censadas en Málaga capital o alguna de estas otras siete ciudades del área metropolitana: Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre y Cártama. En estas localidades, excepto en Cártama que tiene un alcalde socialista, gobierna el PP. Lo cual no debe sorprender después de la hegemonía en las grandes plazas malagueñas que reforzó en las elecciones municipales, y que terminó de rematar con la moción de censura de Mijas. Precisamente, el cambio político en la tercera ciudad más poblada de la provincia se produjo mientras se hacía el trabajo de campo. Las fechas en las que fue realizado, del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2023, remiten a su vez a un contexto político singular. Por aquel entonces, la amnistía copaba los telediarios y se llevaron a cabo manifestaciones convocadas principalmente por el PP y Vox. Sin ir más lejos, durante ese periodo se celebró en Málaga el congreso del Partido Socialista Europeo que motivó la visita durante un fin de semana -y los consiguientes actos de protesta- de Pedro Sánchez.