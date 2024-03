Cartas de los lectores

Feijóo, ¿tiene algo que aportar o solo esparce bulos?

¿En qué se basa Feijóo para decir que Sánchez «sabía y tapó» la presunta corrupción de Koldo? Si tiene pruebas del encubrimiento, que lo denuncie en el juzgado y, si no, que deje de sembrar sus despreciables anhelos. Me gustaría escuchar a Feijóo hablar de sanidad, pensiones, emergencia climática, vivienda, inmigración, educación, Cataluña –pero no en privado–, empleo, salario mínimo, fiscalidad a grandes fortunas y empresas… en suma, lo que preocupa a la gente de una España integradora, una nación de todos con servicios de calidad. No habla de estos asuntos porque, además de dejar ver sus carencias, desvelaría su plan ultraliberal de recortes sociales y bajadas de impuestos a ricos. Sólo le escucho decir auténticas barbaridades de trumpista antisistema y perorar de la amnistía que no preocupa más que al 2,3% de los españoles y está en el vigésimo cuarto puesto del ranking. Parece el inventor de la Constitución y se erige en el único defensor de una Constitución que la derecha cavernaria nunca quiso.