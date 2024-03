Goku, protagonista de 'Dragon Ball'. / E. P.

Se fue como se van los grandes, dejando un vacío equiparable a los corazones que fue llenando y una cantidad de recuerdos y legado que hará imposible su olvido por mucho que pasen los años. A muchos les parecerá que el manga es un arte menor, infantil o tal vez friki, donde sólo se ven peleas y pechos grandes, pero eso solo demuestra lo poco que se acercaron a ese mundo. El manga es sólo un formato, las historias que se pueden contar con él son infinitas. Hay mangas malos, pésimos, geniales, interesantes, aburridos, destacables, hay mangas increíbles y hay obras de arte. A él se le recordará sobre todo por una de sus obras, donde la superación era más importante que las peleas, la inocencia más fuerte que el odio, la amistad más poderosa que el entrenamiento, y donde el peor enemigo podía ser un aliado luego. Se le recordará por haberse imaginado inventos geniales y disparatados, por su capacidad de construir una gran historia improvisando. Quedará también en el recuerdo el impacto que tuvo en la infancia de toda una generación que no había visto nunca antes nada parecido, por conseguir que muchos llegáramos a adultos sin querer soltar al niño que llevamos dentro. Y especialmente, por influir en tantos creadores que llegaron luego, al punto de establecer un antes y un después de ‘Dragon Ball’. Es esto, sin duda, un logro reservado para contados talentos, por eso no son pocos los que le llaman maestro. Akira Toriyama dejó este mundo para siempre y aunque aquí no haya manera de invocar a ningún dragón que le devuelva a la vida, ni una bruja que lo pueda traer de visita, todavía no ha llegado su última página, seguirá creando con otras manos a las que inspiró, seguirá latiendo a salvo del olvido en los corazones de los personajes a los que dio vida infinita.