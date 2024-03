En el imperio de lo kitsch lo que pasa se queda entre nosotros, pero como basura o a la espera de ser tuneado o recuperado en forma remedo o vintage. Indiferenciado todo, hay que ganar la diferencia y la atención a través del grito, el golpe de efecto, el suceso. Las palabras envejecen deprisa, por la falta del uso que las mantenía vivas, y se van retirando de escena, que ahora ocupa de forma universal la chachara, en la que se compite en hablar sin escuchar, o bien la última jerga. Cualquier fundamento sobra, al ser funcionalmente inutil. No hay historia, hay adanismo. En el imperio de lo kitsch no se discute, al no haber de qué, y para llenar el vacío (pues hay más púlpitos que nunca, ahora 1 per cápita) se echa mano al insulto. Todos son maestros y nadie discípulo. El imperio de lo kitsch es el de un mundo que se ha ido sin que la maraña de redes que nos tiene sujetos deje nacer otro.