La ciudad cosmopolita

Turistas pasean por el Centro de Málaga. / Álex Zea

Existía un bar detrás de ‘Stella Maris’ donde nos encontrábamos varios amigos, casi convocados por aquella magnífica carta de tónicas y ginebras que, su dueño, Sergio Orbegozo había distribuido sobre unos estantes mínimos con el único ánimo de que fueran consumidas lo antes posible. Yo no podía hacer más de lo que hice, a pesar de que soy bebedor de ron. Buena parte de los escritores de la prensa malagueña confluía allí; en su barra co-protagonizamos pasionales charlas de intrascendencia, Sergio, el capitán de la nave, con Francis Mármol, Cristóbal G. Montilla, Lorena Codes, Blanca Montalvo, el Califa o Carrete, entre otros muchos. El pretexto de la copa antes o después del almuerzo inauguraba una reunión a la que ningún tema humano, incluso celestial, parecía ajeno, siempre que fuese atacado o defendido como lo tiene que hacer un todólogo, esto es, con vehemencia y ardor legionario. Sólo participo en ese estilo de controversias. Soy muy selectivo con estos asuntos tan vitales; de otro modo, me quedo en casa y releo un Proust o similar que me calme los nervios con sus sorbetes de tilo en prosa. A partir de esta línea, el artículo puede dirigirse hacia las orillas del lamento por aquellos días que huyeron, o hacia otra parte. Voy a conducirlo hacia otro puerto más provechoso para los lectores y el director de mi periódico que me ampara. Recuerdo que durante una de aquellas disquisiciones sobre alguna nada, alguien dijo que las actitudes tan localistas de Málaga impedían que la ciudad fuese una urbe cosmopolita, por más tópicos que queramos repetir sobre tal creencia. En todo caso, podríamos calificar como cosmopolitas a sus visitantes. Éramos dos o tres en el local, ya con la persiana bajada. Apuré mi copa como un brindis privado frente a una verdad de pronto comprendida. Pedí otra, por supuesto, para certificar que aún no había alcanzado el nivel anestésico que también persigo en estos menesteres etílicos. Hoy llegaron a mi memoria aquella sentencia junto a aquellos añorados complementos circunstanciales de compañía.

Ya estamos en una de esas dos semanas en que Málaga se exhibe al mundo desde que Antonio Banderas habita entre nosotros. Los focos mediáticos retransmiten el nombre de Málaga con mayor insistencia a la de hace algunos años. Toda esta charla viene porque una empresa dedicada a organizar cursos de idiomas en el extranjero ha publicado un estudio en el que indica que el nivel de inglés general de los españoles dista aún de alcanzar las medias estadísticas de los países del norte de Europa, cuyas lenguas son hermanas del inglés, no lo olvidemos. Por alguna razón que nunca descubrí, un grupo de ingleses habitaba un edificio en la Rotonda de Suárez durante aquellos inicios de los años 70. Una de aquellas señoras, a la que jamás oí una palabra en español, se acercó a una tienda próxima. El tendero intentaba explicarle, sin éxito, que si devolvía el casco de aquella gaseosa, él le reintegraría algunas pesetas. No había manera. Me mandaron a que buscara a un quiosquero que, como tenía algún que otro diccionario de idiomas en su comercio, tal vez hablara algo de inglés por ósmosis léxica o transferencia mágica del saber. Aquel señor llegó corriendo y empezó a hablar a aquella mujer de pelo blanco como la nieve, en un español semejante al que hablaban los indios en las películas de vaqueros. Nadie se rio y, tras un buen rato, la británica se marchó, puede que aturdida por la murga que le habían dado unos indígenas que querían explicarle algo sobre una botella y no la dejaban salir de aquel local. Aprender idiomas es de pobres, pero la servidumbre tiene que agasajar al amo. Una Málaga que fundamenta su economía sobre el sector turístico debería de situar el uso del inglés como uno de esos elementos que impregnan el ambiente urbano como el azahar nuestras calles en primavera y, quizás, concluyamos en cualquier futura barra canalla que se monte, que somos una ciudad cosmopolita al fin.