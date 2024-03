Cartas de los lectores

A la hora de la verdad

Unos curas españoles rezan para que el Papa argentino vaya pronto al cielo. Enterado, el pontífice ha dicho a su vez que reza también por ellos, aunque, esperemos, no para que vayan al infierno. Hay que ver cómo cambian las cosas. Porque santa Teresa, por ejemplo, escribía que «tan alta vida espero, que muero porque no muero»; y ya de niña se escapó para ir a donde le martirizaran y así llegar antes al cielo; ‘truco’ ya de los primeros cristianos que sus pastores tuvieron que prohibir para no quedarse sin su grey. Todo lo contrario sucede ahora, cuando esos predicadores de la fe en el paraíso, en vez de aprovechar las enfermedades que les envía Dios, a la hora de la verdad acuden a las más largas y dolorosas curas para retrasar el momento en que irían a vivir mucho mejor y para siempre. «Haz lo que yo hago, no lo que te digo».