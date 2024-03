Revolución y amigos

Siempre he tenido una relación difícil con el tiempo. Es verdad que he nacido en un momento histórico en que las mujeres podemos hacer, casi, cualquier cosa, pero aun así no me reconozco como parte de mi sociedad. Por eso cuando hablo de tiempo me refiero al instante histórico actual, no a ese sinfín numérico al que lo hemos reducido. Podríamos pensar que ahora, aquí, en este presente que vivimos, las cosas son más fáciles, que debido a que todos tenemos acceso a una educación y a sanidad, seríamos mejores, más centrados, con objetivos sociales claros. Pero la realidad es que estamos ante una sociedad infantilizada que ha alargado su adolescencia sin ponerle fecha de fin. Esto se nota de forma evidente en las películas y la música, en la cultura pop, en definitiva.

Sí es verdad que como mujer estos tiempos me han dado la posibilidad de escribir, de leer y estudiar, de enseñar. Pero no veo ese avance social que debería haber. La realidad es que los ricos son cada vez más ricos, que la sociedad cada vez tiene menos cultura y que las redes sociales nos ganan la partida en lo que a la atención de la juventud se refiere. El conocimiento ya no nos importa y por eso hemos perdido la capacidad de rebelarnos. Hay quién achaca esta incapacidad para la insurrección a nuestra sociedad de confort, que acomodarnos es lo que nos ha hecho ciegos a los problemas de nuestro tiempo. Pero ya ha habido otras sociedades que se han rebelado, aunque se viviera cómodamente. Cuando no tienes nada que perder te rebelas. La cuestión es que hemos convertido la comodidad que nos brinda la sociedad en costumbre y hemos dejado de apreciarla y valorarla, de saber que en cualquier momento puede desaparecer. Y hemos, también, malinterpretado lo que significa la libertad, y hemos dejado de respetar a los que nos enseñan, empezando por los padres. Son todas esas cosas las que hacen que no entienda el tiempo en el que vivo. No comprendo cómo en la era de la información y de la tecnología tenemos a la generación menos informada y más conformista de la historia.

A veces me gana este tedio social y mi cerebro neurodivergente crea pensamientos alternativos para que no quiera, parafraseando a Mafalda, bajarme del mundo. Es en esos momentos cuando pienso en todos los maestros que me acompañaron en mi camino y en cómo soy lo que soy, en gran parte, gracias a ellos. Pienso en Adelaida, y en Lola y en Paqui, y en Bernardo, y en Luis, y en María José, y en Javi, y en Encarnita, y en KiKa… es entonces cuando entiendo que el mundo, el tiempo y la sociedad, aún tienen arreglo.