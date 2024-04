El Málaga CF pierde el primer play off del curso

Una acción del Málaga CF - AD Ceuta en La Rosaleda de ayer, que acabó en empate. / Gregorio Marrero

Eliminado tras caer en Ceuta y empatar en La Rosaleda. Así vieron el duelo de este domingo miles de seguidores del Málaga CF, porque, como habían repetido muchos de los protagonistas del duelo que servía para conmemorar el 120 aniversario del fútbol en la ciudad, se trataba de un encuentro de play off.

Pues podemos decir que el club de Martiricos, con el agravante de tener como testigos a muchos de los jugadores históricos del desaparecido CD Málaga y de la actual entidad blanquiazul, ha perdido su primera eliminatoria liguera por el ascenso a Segunda División.

Uno de los aficionados incondicionales más activos en redes sociales, como es el caso del actor y antaño periodista deportivo Antonio de la Torre, no dudó en resumirlo en redes sociales: «Este es el nivel. El Málaga no puede ganarle en casa al Ceuta, que nos habría eliminado en unos hipotéticos play off».

Sí, paisano. No hay otro nivel. Y por mucho que nos cuenten que la categoría es muy complicada, que el pozo de Primera RFEF es más profundo de lo que imaginamos, esas más de 24.000 gargantas que volvieron a resonar para interpretar el himno no se merecían que el equipo encadenara un tercer empate consecutivo.

Ya se ven demasiado lejos Castellón y Córdoba, empieza a abrirse brecha con el Ibiza, que ayer tuvo que sufrir también para doblegar al equipo de la otra ciudad autónoma, el Melilla (4-3). Y las cuentas son las que se ven. No hay más cera que la que arde. O se aprietan los dientes, como más de una vez ha pedido Sergio Pellicer, o será más que complicado salir de un fútbol no profesional que no está a la altura ni de la masa social ni de la capital costasoleña.

De terminar hoy la temporada regular, el Málaga CF acabaría cuarto y tendría como primer rival en la lucha por el ascenso, en un hipotético primer play off (que sería el segundo tras este «ensayo» ante el Ceuta), a todo un Nástic. Difícil papeleta sería, porque la vuelta se disputaría en Tarragona, por la mejor clasificación del rival.

¿Y qué rival podría tener en la final por el ascenso, ese definitivo play off? Tendría ante sí o al ganador de la eliminatoria entre Córdoba, segundo en el grupo segundo de esta Primera RFEF, y Ponferradina, provisionalmente quinto en el grupo primero. O bien al que salga del duelo entre Barcelona B y Ceuta, respectivamente, segundo del primer grupo y quinto, como sabemos, a la estela del Málaga CF, del segundo grupo de la categoría. En este caso, el factor campo dependería de si en ese definitivo cruce se la jugase contra un equipo clasificado o no por encima del cuarto puesto.

Los empates ante Algeciras, Linares y Ceuta no invitan al optimismo. El aburrimiento se ha apoderado de una parte de la afición, que incluso con un partido tan especial como el de ayer, no ocupó los asientos que tenía de antemano reservados. Esa decepción se agrava con el paso de los partidos, la evidente falta de gol y esa dificultad para poder superar a las defensas rivales, tanto a balón parado como en acciones al contragolpe.

Antes de expresar Antonio de la Torre lo negro que ve el futuro para el conjunto blanquiazul con el actual devenir de los acontecimientos, el propio actor ya expresó en la anterior jornada su desilusión: «El Málaga con esta intermitencia en el juego no puede pretender regresar al fútbol profesional». Y es que una de las partes jugadas contra el Linares fue de las peores, por no decir la peor, de todo el campeonato liguero. Y enfrente había un rival que se encuentra entre los que menos pólvora posee en Primera RFEF.

Igual que una primera mala parte hipotecaba entonces la posibilidad de sumar de tres en tres, porque lo único a lo que ya se pudo aspirar fue a atar uno de los puntos en disputa, ayer los blanquiazules tuvieron otra vez que hacer de salmón, río arriba.