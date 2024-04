Cartas de los lectores

La poesía, hallazgo en la pared

¿Quién habla cuando hablo? Hay cosas que parecen incuestionables. Pero, si nos preguntamos ¿cómo es posible que mi conciencia me reprenda? ¿Acaso la conciencia es ajena a mí? La conciencia utiliza el lenguaje que aprendí para hablar conmigo y con él me hace reproches o halagos. Es algo así como que mi mano tuviera vida propia. Digo yo que la consciencia utiliza la voz del remordimiento para recordarme continuamente una acción propia censurable. Por otra parte, ¿cómo se puede decir que la mente sea una jaula de grillos? ¿Acaso la mente funciona independientemente de su dueño? Llegados a este punto, la pregunta que cabe hacerse es ¿quién es el que piensa? Hellen Keller necesitó un código para controlarse. Teniendo en cuenta que no se puede concebir la consciencia sin un lenguaje; entonces conciencia y lenguaje van juntos. Y si el lenguaje es algo aprendido, quiere decir que en el paquete del lenguaje viene la capacidad de pensar. Luego, ¿acaso el lenguaje es un ente con vida propia? Se diría que dentro de nosotros hay una sala de proyecciones en donde las palabras (imágenes) son proyectadas en nuestra pantalla. Y cuando estoy en calma puedo leer con más claridad las palabras proyectadas en mi pared privada. Y eso explicaría las ocurrencias, inventos, agudezas, ingeniosidades, ideas, poesías, etc.