Descubriendo el vandalismo

Imagen del ataque captado por una cámara de seguridad / L.O.

El pasado fin de semana, en el que, como es habitual, las calles del centro de Málaga reventaban de locales y foráneos, tres pobres diablos decidieron que la exposición instalada en la calle Larios merecía terminar como la escena de un crimen con el agravante de la nocturnidad. No eran los primeros en reventar la muestra de Hogar Abierto, pero sí completaron la destrucción con una alegría que solo puede surgir de la ignorancia embriagada.

Hace unas semanas veíamos también las imágenes de los seguidores del Athletic orinando en la puerta de la Basílica del Cachorro en Triana. Algo que no es una cuestión de turismo excesivo, sino un problema de educación. La condena, naturalmente, es obvia e innegociable; pero lo que realmente sorprende no son estos actos, sino la vehemencia de la reacción popular y mediática que siguió.

Entre el coro de voces indignadas, no faltaron aquellas que apuntaron rápidamente a los perpetradores como turistas ineducados. «¡Malditos turistas!», clamaban, como si nuestra civilización hubiera sido profanada por bárbaros sin más interés en nuestra cultura que la destrucción de la misma. Los sujetos, reducidos a poco más que primates por la opinión pública, no fueron sino la encarnación de un fenómeno recurrente: la destrucción nace tanto del forastero como del hijo de la tierra. Se trató, una vez más, de una simple muestra de estupidez humana, no importa el pasaporte.

De hecho, en octubre de 2018, un muchacho llamado Álvaro y aborigen malaguita, publicaba un vídeo de unos colegas traspasando paneles por calle Larios. Entonces le tocaba a la exposición Madres de la Agrupación de Cofradías y la Asociación Española contra el Cáncer. No era un turista, pero sí coincidía en el diagnóstico: primates ineducados. La comisión de memeces tiene que ver más con el hecho de tener poca masa gris, o ver ésta alterada con sustancias, que con ser turista o nativo.

Es fácil, quizás demasiado, preguntar retóricamente dónde te has aliviado tú mismo tras unas cervezas de más. No era una puerta de una iglesia, ni era calle Larios, pero quizá prefieres no recordarlo. Son anécdotas que ocurren en ciudades abiertas al turismo, que viven del turismo y que necesitan del turismo. Pero son anécdotas, deleznables, pero anécdotas.

Es lógico que ante estos sucesos la turismofobia se dispare, pero es un discurso que distorsiona bastante el relato de la realidad de ciudades que llevan décadas conviviendo con el visitante. Demonizar al turista es una estrategia vacía si no se acompaña de estrategias que promuevan una cultura del respeto y la convivencia. También nos queda la opción del zoo y empapelar nuestras ciudades con carteles que pidan a los hosteleros que no den de beber a los animales.