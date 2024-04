Feijóo y los hombres-lupa

Aprendí el concepto «hombres lupa» de un viejo amigo, Luis Solana, quien siendo diputado llamaba así, hace más de 40 años, a los próximos a los dirigentes, dispuestos siempre a amplificar y difundir sus afectos y desafectos. Hoy se diría mujeres y hombres-lupa, pero eso da igual. Tras sus escasos réditos en Euskadi, Feijóo parece caer en la cuenta de que un partido estatal no puede ser tan francamente minoritario en Catalunya y Euskadi, y estar dispuesto a una inflexión a la baja en su discurso antinacionalista. No le será fácil, pues el antinacionalismo es punta de lanza de la simplona retórica antisanchista, cuya relajación le obligaría a exponer un programa. Pero sobre todo porque esos cambios de discurso, además de precisar tiempo y pruebas, no desactivaran tan fácilmente a los hombres-lupa de su propio entorno, a los que costará mucho mudar una piel que sentían tan suya.

