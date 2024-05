Cartas de los lectores

LA VIGA EN EL PROPIO OJO

Nosotros procedemos de tres culturas: El derecho romano, la filosofía griega y la religión judía. Pero hay un daño que nos hizo la cultura griega, y es «los absolutos». Si una persona quiere ser perfecta, entonces no es persona porque todos somos imperfectos.

La cábala nos enseña cómo fallaron todos los personajes Bíblicos: Caín mató a Abel, Moisés le quita la vida a un egipcio, David se acuesta con la mujer de Urías y después lo asesina... Nosotros somos gloriosamente imperfectos. Y cuando asumimos nuestra imperfección, podemos ser compasivos con el otro. Lógico es pensar que si yo soy imperfecto ¿Cómo te voy a criticar al prójimo? Gracias al reconocimiento de la propia imperfección mejoramos. No se trata de condescender, sino de ser responsables. Pero no podemos caer en la hiperresponsabilidad, porque eso significa dejar de ser compasivos con uno mismo y con los demás. Hay que intentar ser lo que humanamente puedes, entonces se insufla un placer en ese proceso que hace posible que se alcancen metas más altas. El perfeccionista es un ser que cree estar por encimar de todo el mundo, pero que no se permite cometer errores, ahí reside su soberbia y su sufrimiento. Si no aceptamos nuestra imperfección, ¿Cómo vamos a reequilibrar la balanza? Pero también hay que reconocer los méritos propios.

No se trata de vanagloriarse, pero sí reconocerlos. ¿Cómo se puede construir una buena autoestima sin reconocer lo que hacemos bien?