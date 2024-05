El helicóptero de Saigón

A veces, los municipios son un magnífico modelo a escala reducida de lo macro, de lo nacional e, incluso, de más allá. Solo unos ejemplos. Ici, en la ciudad de Málaga, quiere el equipo de gobierno regular lo irregulable, como el arte callejero, meterlo en un molde oficial, vamos, y requerir un carnet de buenas prácticas y un reparto mensual de intervenciones... Es que su metomentodo les lleva hasta las manifestaciones artísticas (o presuntas). Después pasa lo que pasa, hay rechazo vecinal al buzón para denunciar pisos turísticos ilegales, como si los vecinos fueran chivatos o, más fino, delatores. Y ya lo de Benajarafe, da para una peli: una iniciativa vecinal para reparar los socavones de una calle, que no arregla el Ayuntamiento, es respondida por este mandando a la Policía Local. Ni solucionan el problema, ni dejan que los vecinos lo hagan. Es la repanocha política.

En el otro extremo del rango, tres relatores -algo así como comisarios políticos del Pulpo, o sea, de la ONU-, vuelven a inmiscuirse en asuntos patrios y se ponen, claro está, de parte del Gobierno con la llamada memoria histórica, rechazando las leyes de concordia de la oposición constitucional. La vocación que tiene esta gente por su infamia solo es comparable al daño que producen a las personas de bien, me dice Pitita -perdón, Paco Umbral-.

Y, por último, están los judeófobos del mundo entero uníos. El grupo político Samidoun jalea en España las protestas por la guerra en Gaza mientras se grita «¡Viva el 7 de octubre!». Está claro que para esta gente, y otras, hay genocidios buenos y genocidios malos. Los terroristas de Hamás están contentos, tienen sus fans en el césped. Pero Israel despeja dudas: con o sin Biden -en modo avión electoral- el pueblo judío se defenderá también en Rafah. Mientras, leo al analista Brian Monroe en su informe de la Asociación de Especialistas Certificados de Crímenes Financieros, y es que «organizaciones caritativas corruptas han sido un importante portal para la financiación de Hamás -y del terrorismo en general- durante décadas. En algunos casos, nuevas organizaciones surgen de repente paraapoyar un atentado específico o grupo terrorista, o simplemente mienten y dicen que los fondos serán usados para ayudar a los musulmanes en situación de necesidad en todo el mundo». Y después está lo de «póngame una guerra sin muertos», una tapa de moda en los cascos viejos que se acompaña de unas birras.

Bueno, y en el frente europeo, ya reconoce Ucrania que tendrá que negociar con Rusia, ¡cuánto tiempo para esto y cuántas vidas! Pero Zelenski, Pepe Borrell y Blinken son así. Como Yolanda, que pacta el subsidio del paro con los sindicatos sin los empresarios, que son lo que ponen más pasta. Aparte de que hacer compatible el desempleo hasta con 1.350 euros de sueldo me parece una contradicción escandalosa, o se está en paro o se trabaja, debe tratarse del parado híbrido y sostenible (por el Estado o, lo que es lo mismo por usted y por mí). Y es que tiran del dinero público y mañana que lo paguen tus peques de ahora que ya serán entonces mayores y pobres. Pero la foto es la de los sindicatos manifestándose con el Gobierno contra la oposición, ¿distopía?, no, algo más vulgar.

Me refugio en El Corte Inglés para hacer hora -¿hora para qué?, y no puedo contestar- y como hay una exposición de Marruecos -y no creo que Begoña tenga algo que ver-, no está el mueble que busco, solo por catálogo electrónico, y si te vas a hacer la compra al supermercado ese mismo jueves por la mañana no te la llevan a casa ¡hasta el sábado por la tarde!, es lo que tiene la Agenda 20-30. Lo mismo de nunca. A mí, la verdad, todo esto me recuerda a los últimos norteamericanos abandonando en helicóptero, marzo de 1973, Saigón, mi querido Vietnam, como más tarde Kabul. El viejo tío Sam tiene alzheimer, yo todavía no, pero mi amigo, Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, escribió con acierto:

Las ranas en un lago cantaban et jugaban,

cosa non las nucía, bien solteras andaban,

creyeron al diablo que de mal se pagaban,

pidieron Rey a Don Júpiter, mucho gelo

rogaban.

Envióles Don Júpiter una viga de lagar,

la mayor quel pudo, cayó en ese lugar:

el grand golpe del fuste fizo las ranas callar,

mas vieron que no era Rey para las castigar.