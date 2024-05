La canción de siempre

Bambie Thug, de Irlanda, interpreta la canción 'Doomsday Blue' en Eurovisión 2024. / AP

Me he enterado de Eurovisión más por el ruido que por la música, seguramente dure más la polémica que la canción ganadora en la radio. Siempre hay alguien dispuesto a montar un escándalo que insonorice quién sabe qué silenciadas noticias. Y a ese alguien se le suman muchos otros aumentando el griterío, algunos contribuyen con aplausos huecos como las horas que dedicaron a pensarlos, otros con abucheos ininteligibles que se parecen mucho a los argumentos con los que los defienden, opiniones contrarias que participan en el mismo concierto o desconcierto, la cosa es subir el volumen, subirlo al máximo, y así va sonando o chirriando la estridente actualidad a todas horas, por la tele, internet, por la radio o en los podcast. La noticia es sólo la chispa de todo el incendio con el que arden los ánimos y el entendimiento, lo que sucede es la anécdota o la excusa para lo que viene luego. Aunque tan pronto viene como se va, pero antes de que el ruido se apague del todo, antes incluso de que deje de ser molesto, surge otro nuevo para mantener el nivel de lo insoportable y los decibelios. Se dejará de hablar de los votos a Israel, de la posición o posicionamiento de la canción de España, de la politizado de un evento político, y se pasará a vociferar de los votos a saber a qué partido en Cataluña, de los que no son suficientes ni merecidos, o de los que parecen demasiados e insignificantes, del batacazo o pucherazo, de la poca participación o de lo mal que participaron. Con tanto ruido alrededor es complicado escuchar la música y más aún entender la letra, pero por lo visto la gente baila de memoria al compás de su canción favorita, o de la playlist a lo que está suscrita. Nada como el ruido propio para no escuchar el ruido de los otros.