Olor a sobaquina

Carles Puigdemont / L.O.

Salvador Illa ha ganado sin despeinarse pero Puigdemont reclama ser el flequillo presidencial. Mientras, Aragonés y su barba en cara de niño se han borrado del mapa. Nos vamos a la oposición, aunque yo en concreto me voy a mi casa, dijo el ya casi expresident de Cataluña, que a fuerza de decir que Illa era el delegado del Gobierno en Cataluña, la gente lo ha percibido a él así. Puigdemont no se va ni con champú caliente, aunque sí se fuera de España por los pelos. Una noticia nefasta ha sido la irrupción de Alianza Catalana, que es una fuerza xenófoba que detesta las barbas de los musulmanes y seguramente también a los andaluces, extremeños, murcianos, madrileños o gallegos enteros. A su juicio solo van a Cataluña a exprimirla. Y a no cortarse el pelo. El odio no puede ser controlado por quien lo emite en abundancia, no puede ser selectivo. Cuestión peliaguda.

El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha hecho una campaña sin pelos en la lengua y ha conseguido un ascenso importante e inútil. Pero ha ganado la Liga en la que Feijóo se había inscrito: sacar más que Vox. Abascal con su barba de iluminado advierte de que los 250.000 catalanes que le han votado son «solo el principio». No sabemos si tiene una máquina para multiplicarlos, si es una amenaza, un deseo o un barrunto. Tal vez la que menos se haya desmelenado en la campaña sea Jessica Albiach, que luce un bonito peinado rubio favorecedor, pero que ha llevado a los Comunes a horas bajas descomunales. Casi caen afeitados a navaja. Sin embargo, nueva política, pueden ser decisivos si se formara o formase un tripartito con la raya a la izquierda. Con unos resultados calamitosos podría ser consejera. Cuando llegue el debate de investidura ya les habrá dado tiempo a todos a ir a la peluquería más de una vez. Si se depilan los análisis interesados y forofos, lo que nos queda es que ha ganado un hombre tranquilo, en una pelambrera de polarización, defendiendo unas propuestas y acciones que han contribuido a hacer menos atractiva la idea de independencia. Y a no ponernos los pelos de punta.

Los resultados son como una cabeza con muchos pelos distintos, más que en ningún otro cráneo español: ocho partidos representados. Casi hay más siglas que ideas. Y solo dos banderas. Algunos llevan tiempo tiñéndolas con sus sectarismos, exclusiones e intereses. Huelen a sobaquina.