Cartas de los lectores

El verdadero problema de España

Hoy en día los españoles están preocupados por su futuro, si habrá estabilidad económica y no habrá crisis similares a las recientes; si habrá estabilidad política y no habrá problemas entre los diferentes partidos políticos; si habrán más problemas nacionalistas como los ocurridos recientemente en Cataluña o no tan recientemente en el País Vasco, etcétera. El verdadero problema no solo de España sino de todos los países del primer mundo es muy distinto: la baja natalidad actual. Y sí, este es el principal problema a solucionar de cara a las generaciones futuras. Concretamente en España, las tasas de natalidad se han reducido a más de la mitad en menos de cincuenta años. Una mujer promedio en España en 1976 tenía 2,65 hijos, en 2021 la cifra ha bajado a 1,19. En el resto de Europa los datos son similares. Pero, ¿cuáles son los problemas que puede causar esta acusada baja de la natalidad? En primer lugar, si las cifras de natalidad continúan similares a las actuales, la población española y europea se vería reducida a la mitad, debido a que por cada dos padres solo nacería un individuo. Además, la reducción de los nacimientos causaría un gran problema económico debido a que la cantidad de personas en edad de jubilación sería mucho mayor que la cantidad de personas en edad laboral. Más allá de preocupaciones para el futuro como las económicas o políticas, no podemos olvidar el verdadero problema de España: la crisis de la natalidad.