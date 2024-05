Gaza sigue sufriendo, busquemos soluciones

La última decisión de Netanyahu de atacar el enclave de Rafah, que sigue en su huida hacia adelante, no puede dejar indiferente a nadie. Ya hace tiempo que no se trata del derecho a defenderse el pueblo de Israel de los ataques terroristas de Hamás, sino de someter al pueblo palestino a su dominio o a su desaparición como tal. En todo caso cabe que siga imperando en sus decisiones el odio y el deseo de venganza por el ataque terrorista, injustificable y siempre condenable, que realizaron los militantes de Hamás el pasado 7 de octubre. No obstante, las llamadas acciones de guerra por parte del ejército de Israel están superando muy ampliamente el efecto demoledor y terrorífico a cualquier otra acción que hayamos visto por los medios de comunicación.

Netanyahu es posible que acabe siendo condenado como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional, aunque ellos no la reconozcan, porque lo que estamos observando se parece más que nada a un crimen de lesa humanidad. Se observa bastante consenso en calificar los ataques que se vienen desarrollando en Gaza como un supuesto crimen de guerra. Desde el sentido común, y a la vista de lo que está sucediendo, no cabe la menor duda de que se trata de actos criminales, donde no solo no se respetan las leyes de la guerra sino que se agrede y/o masacra a la población civil, se destruyen sus casas y bienes, sus infraestructuras, sus servicios sanitarios, escuelas e instalaciones civiles sin el menor miramiento. Se impide la ayuda humanitaria necesaria y se somete a la población a la privación de alimentos y de todo aquellos recursos para cubrir sus necesidades básicas, hasta provocar estados de hambruna y desnutrición que pueden llevar a la muerte a millares de niños inocentes.

Netanyahu, que en su huida hacia adelante pretende aferrarse al poder para burlar a la justicia que le espera en los tribunales en cuanto deje el poder, no repara en nada y está encarnando lo peor de la especie humana acercándose cada vez más al concepto de sociópata, por no decir psicópata. Su soledad internacional antes sus hechos, solo tolerados por los EEUU y cada vez con más reticencias, así lo viene demostrando.

Los ciudadanos del mundo defensores del humanismo y la convivencia en paz y concordia entre los pueblos, debemos alzar nuestras voces y denunciar que este camino de violencia y muerte, de odio y destrucción, solo siembra más odio y confrontación, que perpetua el conflicto como ha quedado demostrado a lo largo de la historia de la zona.

La llamada Tierra Santa se ha convertido, desde tiempo inmemorial, en tierra diabólica donde confrontan a muerte las propias confesiones religiosas; es la guerra de los ‘dioses’, que son esos hombres iluminados por su fe que se sienten con el deber de, como pequeños dioses, ejercer el dominio y la imposición del poder que emana de su fe y principios. Esa petulante y soberbia concepción de su existencia como pueblo elegido de Dios parece que les dé patente de corso para hacer lo que mejor les parezca sin someterse a leyes internacionales.

Resulta patética su descalificación de quienes muestren su desacuerdo con sus planteamientos, a los que califican de inmediato como alentadores y defensores de Hamás y del terrorismo que practican. Eso de «o estás conmigo o está contra mí», que es expresión tan bíblica, no es más que un chantaje.

Es posible que no haya paz hasta que esos ‘dioses’ desaparezcan y haya unos nuevos líderes no marcados por los actos de guerra que los tienen atrapados en conciencia y en la historia. Nuevos ‘dioses’ limpio y luminosos que alumbren el camino de la paz. Creo, sinceramente, que el pueblo de Israel, que solo tiene la culpa de haber elegido y apoyado a un líder de semejante calado, debe retomar su deber democrático basado en el respeto a los derechos humanos y las libertades, y suplantarlo por alguien que sea capaz de llegar al entendimiento con un pueblo palestino, maltratado y herido, para transitar el camino del encuentro y el entendimiento. Hamás anda descabezado y al pueblo palestino hay que darle la oportunidad de encontrar una alternativa de gobierno viable en un nuevo estado de paz y convivencia.

Hay que reconstruir la ruina dejada por los bombardeos israelitas bajo un nuevo Gobierno palestino, con el compromiso de forjar un Estado propio surgido desde la propia firma y acuerdos de convivencia entre los dos pueblos, para evitar que se vuelva a producir tanto dolor y muerte como se observa.

Pero… sigue surgiendo la duda sobre la capacidad que tiene el ser humano de aprender de su propia historia. Deberemos anteponer la razón a las emociones para comprender la realidad y obrar en consecuencia. Solo se me ocurre que las naciones más poderosas sean capaces de ponerse de acuerdo para tutelar una transición, que lleve a la creación de esos dos Estados, que se han de entender desde el mutuo respeto, y no dejarse manipular por intereses geoestratégicos ajenos.

