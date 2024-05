Previsión de gresca

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante un mitin del PSC, en Pavelló Vall d’Hebron, a 10 de mayo de 2024, en Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

Pedro Sánchez va a comparecer el miércoles 22 en el Congreso a cuenta de las actividades de su mujer. Tan alta ocasión no la vieron los siglos, podría pensarse parafraseando aquella frase de Cervantes sobre la batalla de Lepanto. El PP cree que Sánchez va a dar explicaciones, que va a ser acorralado y que lo van a desplumar. Pero Sánchez no tiene límites. En el uso de la palabra, queremos decir. Puede intervenir todo el tiempo que quiera en esa cita parlamentaria. Sin tiempo tasado. Los otros, no. Y va a largar sobre Feijóo, la victoria en Cataluña, la «máquina de fango» y el récord de empleo que registra el país. También de la subida del subsidio de paro y del acuerdo con Gibraltar, que va a eliminar la verja y las trabas para los currelas españoles que cada mañana van a trabajar al peñón. Si se anima, lo mismo incluye en su alocución el buen momento de la tuna compostelana. Es Sánchez el que se prepara las citas como si fuera un opositor y la oposición la que lo espera como si gobernara y Sánchez fuera un aprendiz. Los populares van a mentarle a la mujer y Sánchez va a mentarles a Vox. Es imposible que el lance quede en tablas porque en esta hora y país, nadie ve empates y el forofismo impide reconocer cualquier acierto, aunque sea formal, del adversario.

Feijóo opina que el procés no ha muerto, pero los catalanes sí lo creen y acaban de enterrarlo en las urnas. El procés, que cosa distinta es el sentimiento independentista. Sánchez se crece en el castigo, así que imaginen reconfortado tras una victoria. Él eligió a Salvador Illa y se ha implicado mucho en la campaña catalana. Como presidente nuestro que es nos debe una explicación, diríase cinematográficamente, porque hay sospechas claras de que su mujer se aprovechó de su posición para ejercer su actividad. Presuntamente.

Y todo, en vísperas de las europeas, que no es el título de una españolada protagonizada por Esteso y Pajares y sí esas elecciones tan importantes y que no le importan a nadie. Ahí, PP y PSOE, circunscripción única, volverán a medirse. Se miden tanto que la altura de sus enfrentamientos a veces decae en interés. Sánchez está a ver si forma gobierno en Cataluña y Feijóo a ver si derriba gobierno en Madrid. Son dos ocupaciones entretenidas, la verdad, si bien la mayoría de la gente prefiere pasar su tiempo tratando de pagar el alquiler, viendo vídeos en Tik Tok, jaleando partidos de fútbol, planeando las vacaciones de verano e intentando entrar en el bañador del año pasado.

No es que seamos unos frívolos, es que hemos detectado las cosas importantes de la vida. No es que esta cita parlamentaria sea baladí, es que es previsible.