Charcos a tutiplén

Charcos en la semihundida, resbaladiza y horadada calle Santa María. / Alfonso Vazquez

Quizá esta no es una hora educada para ponerme a escribir. Seguro que las personas cultas y formadas no cometen la impresentable vulgaridad de arrostrar el folio en blanco a estas impresentables horas, especialmente cuando el mensaje que acabo de recibir de mi subconsciente es que escriba sobre charcos.

Más que una impertinencia supina, lo de mi subconsciente hoy parece ser una venganza en toda regla. Algo debo haberle hecho yo a mi subconsciente para que la criaturita me maltrate de aqueste modo, además a estas deshoras irreverentes. Como guía, sepa, amable leyente, que ya es primavera tardía y que aún es noche cerrada. ¿Qué, caray hago yo metido en este charco a esta hora?

Yo me descubrí de bebé, como todos, pero en mi caso lo que ocurrió fue que yo supe de mí justo la primera vez que me vi reflejado en el agua de una jofaina, según mi señora madre. Es evidente que aquel descubrimiento me marcó porque durante toda mi niñez, cuando llovía, sentía la insalvable e imperiosa necesidad de acercarme a los charcos para reconocerme. Afortunadamente, nunca me ocurrió lo de enamorarme de mí mismo, como le ocurrió a Narciso cuando se vio reflejado en el agua de un estanque.

Yo, como todos los niños, cuando llovía chapoteaba en los charcos, pero yo, además, antes y después del chapoteo me saludaba para que mi reflejo en el charco me devolviera el saludo. A más charcos, más saludos amistosos, más compañerismo con los charcos, más zapatos estropeados y más reprimendas de mamá y de la yaya. Durante aquel largo periodo de mi vida, para mí la lluvia en todas sus modalidades fue una bendición, pero solo hasta que volvía a casa, que, por el estado de mis zapatos, la bendición se convertía en una severa reprensión en toda regla.

El charco, los charcos, en su origen, no son cosa distinta de simples oquedades en la tierra enaguachadas por la lluvia, por otros líquidos, y, a veces, hasta por intervención de la urgencia de desbeber propia del ser humano. Pero ocurre que cuando elevamos los charcos a la categoría de metáfora, los charcos se convierten en poderosísimos adminículos verbales polivalentes que mutan hasta, en un caso, convertirse en la insondable cantidad volumétrica de agua contenida en el Océano Atlántico.

¿Quién, al menos una vez, al viajar a América no se ha referido al viaje mediante la frase hecha de «cruzar el charco». Y ¿quién, al menos una vez, no se ha metido en el charco de negociar una hipoteca bancaria para cambiar de casa? Y ¿quién, para mediar, no se ha metido en el charco de procurar que la enemistad entre dos amigos cesara y, como resultado final, consiguió que la enemistad de dos después de su intervención se convirtiera en enemistad de tres?

Volviendo a mi infancia, recuerdo vivamente que la vez primera que me vi en un espejo vertical me desconcerté porque la comprensión de mi visión se concretizó en un charco vertical lleno de agua sólida. Pretendí tumbarlo para chapotear en él, pero mi madre intervino al esprint y hube de huir apresuradamente. ¡Soldado que huye sirve para otro charco...! Quizá sea por ello que se hace posible la rareza que me mantiene metido en el charco de escribir de charcos a estas inhumanas horas.

A veces, la prisa nos atosiga hasta el punto de que, cuando no sabemos adónde meternos, terminamos metidos en charcos que ni nos van ni nos vienen, sino todo lo contrario, que es justamente lo contrario de lo que acontece en política.

La política, por su propia naturaleza, no representa un charco, sino una agrupación de ellos separados entre sí. Cada político que vive y come de serlo chapotea en el particular charco de la formación que representa, es decir, la Cámara Alta y la Cámara Baja cada vez son más territorios pantanosos compuestos por charcos ponzoñosos en los que chapotean sus señorías, demasiadas veces con la única intención de salpicar de lodo y ponzoña a sus vecinos, que, salvo aspiraciones chaqueteras son compañeros de profesión y adversarios por convicción. Los actuales charcos de nuestras cámaras son charcos profesionales que afectados por su día a día ya no devuelven el saludo, como aquellos charcos de mi niñez que hoy se han paseado por este folio que ha ido llenándose de ellos, poco a poco.