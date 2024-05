El ser y el paso del tiempo

En la filosofía occidental hay una antigua historia conocida como la paradoja de Teseo. Esta historia se pregunta si cuando a un objeto se le cambian todas sus partes sigue siendo el mismo objeto. Es la paradoja de reemplazo por excelencia y fue discutida por filósofos de la talla de Heráclito y Platón. La paradoja de Teseo dice a grandes rasgos lo siguiente: si a un barco se le van retirando paulatinamente las tablas y se reemplazan por otras, más resistentes, ¿seguiría siendo el mismo barco? Esto causó un gran revuelo entre los filósofos de la antigüedad y hubo dos posturas claras, los que decían que sí, que era el mismo barco, y lo que decían que no, que no lo era.

Heráclito, al que ya hemos mencionado, no sólo discutió sobre el barco de Teseo, sino que además elaboró su teoría filosófica en una variación de la paradoja. El famoso «no te bañarás dos veces en el mismo río» no es más de aceptar que la identidad metafísica de las cosas cambia, que lo único inalterable es el cambio. Por su parte Locke, padre del empirismo, propuso un nuevo escenario para la paradoja, el de un calcetín. Él se preguntaba si nuestro calcetín favorito podía seguir siendo el mismo calcetín tras ponerle un parche por la salida de un agujero. Es evidente a estas alturas que las preguntas que se están haciendo estos filósofos son sobre la identidad, sobre lo que un objeto o un organismo vivo es en su esencia. Se preguntan sobre qué es lo que no puede faltar para que yo siga siendo yo, y un vaso siga siendo un vaso.

Aristóteles con su teoría de las cuatro causas intenta resolver este problema de esencias, de identidades. Él decía que había en la naturaleza cuatro causas, la formal, la material, la final y la eficiente. La primera hace referencia al diseño de una cosa, la segunda a la materia que la forma, la tercera al propósito previsto y la cuarta es el cómo y por quién está hecho algo. Con esta teoría Aristóteles resolvía la mayoría de los problemas que se tenían con Teseo y su barco. A mi parecer hay un punto fundamental que pasa desapercibido a la mayoría de los filósofos y es el paso del tiempo. Tan solo Heráclito lo tiene en cuenta en su teoría cuando dice que ni nosotros somos los mismos, ni el río tampoco.

Todo esto viene porque he cumplido años y me ha dado por hacer revisión de daños. Me he dado cuenta de que no es que no sea la misma que era con quince años, es que no soy la misma que era con veinte. Eso ha provocado que me pregunte dónde está mi identidad, qué hace que siga siendo yo. Mi identidad está, como todo lo importante, en la espuma que dejan tras de sí las olas y en un verano que se antoja eterno y por el que el tiempo no pasa.

