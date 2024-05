Mi ley y su trampa

El presidente de Argentina, Javier Milei. / EP

Hay personas a las que se les permite o tolera un comportamiento que a otras no. Y no por quienes son esas personas, sino por cómo son. Lo vemos claramente con el presidente de Argentina o con otros políticos del mismo corte, que son capaces de soltar barbaridades sin ruborizarse y sin que nadie les pare y no se espera que se desdigan, pidan perdón o den marcha atrás, porque él es así y ya está, hay que entenderle en su contexto, es su forma de expresarse, su reportorio de argumentos es el insulto y el desprecio. Hecha mi ley, hecha mi trampa, pensará él cuando pide explicaciones por alguna insinuación inapropiada y fuera de lugar mientras él acusa de forma directa ante todo un auditorio a nada menos que al presidente del Gobierno del país que visita y a su entorno cercano.

Pero no pasa sólo con personas individuales, lo mismo ocurre con organizaciones, grupos o asociaciones. Así tenemos por ejemplo a partidos que son preguntados hasta el cansancio y el hastío por cualquier asunto ya sea éste insignificante o significativo, y ninguna respuesta vale ni es suficiente, ninguna disculpa les perdona, ni hay justificación que lo explique. Mientras, a otros partidos y otra gente, pueden decir y hacer impunemente, sin que apenas se les cuestione, pueden ser groseros, y agresivos, hablar de echar a patadas a un presidente del Gobierno, de «correrlo a gorrazos», nada más y nada menos, y sin que nadie pregunte sobre eso demasiado y quede al final sólo como anécdota, pues es su naturaleza.

Bajo el paraguas de lo que se espera no pasa nada si uno se mantiene en su media. Si normalmente dices disparates, te señalarán cuando no lo hagas, si eres casi siempre educado, cuando no lo seas, si eres agresivo aplaudirán que estés calmado. La excepción parece que es la regla. De medir.