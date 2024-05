IMBERBES EMOCIONALES

Señor Pedro Sánchez: “donde las dan las toman”. El ministro de Transporte, Óscar Puente, difamó al presidente, Javier Milei, de ser un drogadicto y éste no le pidió disculpas en los mismos medios en los que vertió dichas calumnias. Y usted no obligó a su ministro que pidiera excusas. Ahora le exige al presidente de Argentina, Javier Milei, que se disculpe por hacer lo mismo que hizo el Sr. Óscar Puente. Y no sólo eso, sino que retira a la embajadora española de Buenos Aires. Le amenaza con otras medidas. Argumenta que fue un ataque a la soberanía española, a la democracia y no sé cuántas cosas más e insta al Sr. Feijóo que le apoye en sus injustas reivindicaciones. Después de que usted no llamó al PP para pedir su apoyo en el asunto del Sahara, Ucrania, Israel o Gibraltar… Que, en mi modesta opinión, son de una trascendencia infinitamente más relevante para España que la de su mujer. Por cierto, aunque los jueces todavía no se han pronunciado, pero está encausada y tendrá que sentarse en el “banquillo”. Y por si fuera poco, llamó también a su más íntimo enemigo, Santiago Abascal, al que usted tanto ha vilipendiado, para que haga frente común. Perdone que le sea franco, pero el cargo le viene grande Opino que debería dimitir porque, independientemente de las ideas políticas que usted tenga, le falta madurez para ejercer el cargo. ¡Ah! Y el ministro Josep Borrell con usted. ¡Por favor, dimitan!

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga