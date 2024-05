EL FIASCO DE TVE EN 4K

Soy muy aficionado al cine y a la música y poseo un televisor 4K que, como sabrán significa que la resolución hd la multiplica por dos, obteniendo una resolución UHD que equivale a 3840 por 2160 (exploración progresiva). El resultado es una imagen mucho más real y con más definición. Hace poco que TVE emite la primera cadena en esta resolución, lo que debería redundar en mayor calidad de imagen. Pero no es así pues no debemos perder de vista que no sólo interviene la resolución de la imagen, sino su colorido, temperatura del color, tonalidad y tipo de imagen, entre otros factores. Pues bien, el resultado ha sido una imagen mucho peor, más oscura, con un tono amarillento-rojizo, en fin horrible y lo peor es que no te dejan la posibilidad de alterar dicha imagen, lo cual ocurre en todas las personas a que he consultado con marcas de televisores distintas. He consultado a RTVE y he obtenido la callada por respuesta. Por último, envié un email al director de la prestigiosa revista de imagen y sonido ON-OFF para recabar su opinión, que coincidía con la mía ya que, según él, parece ser que lo que han hecho ha sido un reescalado de la señal HD pero mal hecha, ya que no se trata, según parece de una señal 4k nativa. Resumiendo, se ve mucho mejor la versión hd que la uhd o 4k. ¿Es posible que se queden con nosotros y nos engañen así?Y conste que para mí la tve goza (o gozaba) de un gran prestigio. Espero que en un futuro solucionen el problema pues la verdad es que hoy por hoy será 4k, no lo discuto, pero los demás parámetros los han configurado fatal.

Miguel Hijano Guerrero. Málaga