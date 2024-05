Pues no sé si este artículo lo he escrito más veces, pero si no igual sí muy parecido. Hoy se disputa, a las 20.00 horas y en Berlín, el mejor partido del año. Ni NBA ni leches. La final de la Euroleague es claramente el mejor partido de cada temporada en el deporte de la canasta. Y lo es por muchos aspectos. El que más me llama la atención es que te juegas a un partido toda la competición. Da igual si antes lo hiciste bien o muy bien, porque es imposible hacerlo mal y meterte en la final. También da igual si eres favorito o no, si quedaste primero u octavo en la fase regular o si ganaste el play off a cinco partidos tres cero o tres dos. Estás en la final y tienes que jugar bien tus cartas porque a un partido todo puede pasar.

Y eso también afecta al juego lógicamente. No suelen ser partidos muy brillantes o con un acierto increíble. Son otros aspectos los que hacen distintos a estas finales. Quién controla mejor los nervios, quién tiene en sus final más ganadores, quién tiene más experiencia en finales de Euroleague, quién tiene jugadores más determinantes…

En todos estos aspectos creo que sale ganando el Real Madrid, uno de los equipos que disputará el partido esta tarde. Y es lógico porque posiblemente sea el mejor equipo de Europa y porque es el que más finales juega (lleva tres consecutivas). Sin ir más lejos defiende el título que ya conquistó el año pasado. La pareja Campazzo – Tavares, la más determinante del continente, rodeados de la energía de Yabusele, Hezonja y Poirier, el talento de Musa y la experiencia de Llull, Chacho y Rudy para cuando a la gente le queme el balón en las manos en los momentos decisivos… Pues lo que os digo, el mejor equipo de Europa.

Pero Panathinaikos no se va a dejar ir, eso es seguro. Su estrella posiblemente es Ataman, el controvertido entrenador turco, que sabe muy bien qué es ganar al Real Madrid en una final de Euroleague porque ya lo hizo con su Anadolu Efes hace dos temporadas. Pero no es el único título que posee. También ganó la Euroleague en el año 2021. Los griegos vienen de derrotar a los turcos de Fenerbahce en semifinales, algo que puede entrar en las quinielas. Ahí lo mencionable es que dejaron al equipo de Jasikevicius en tan solo 57 puntos. Ese va a ser seguro uno de los aspectos más importantes para los de Ataman esta tarde, su defensa. Y para ello cuenta con un equipo súper físico con jugadores como Grant, Nunn, Papapetrou, Antetokounmpo (el hermano pequeño del famoso jugador de la NBA) o Lessort. Además cuentan con la experiencia de Sloukas en finales porque este chico sí que tiene mérito, el mérito de jugar cada año la final de la Euroleague sin jugar en el Real Madrid. Y cambiando de equipo casi cada temporada. Creo que ya la ha jugado con tres equipos diferentes.

Estos griegos se pondrán a jugar a un nivel muy alto físicamente e intentarán que nuevamente su defensa sea la que domine el partido. Pero si hay un equipo que pueda igualar ese nivel físico es el equipo español y veremos si el talento de sus jugadores es capaz de dominar a la magnífica defensa helena.

¿Claves además de lo anterior? Pues no sé, habrá muchas. Quizás da para otro artículo. Pero me parece vital lo que sea capaz de hacer Lessort frente a Tavares porque el jugador francés es clave para los griegos y no se me olvida cómo lo intimidó el jugador del Real Madrid y lo hizo pequeñito la pasada temporada en los play off a cinco partidos de la Euroleague cuando se enfrentaron vistiendo Lessort la camiseta del Partizán.

Pues hoy que no hay ACB y la liga de fútbol está más que decidida, no hay excusa para perderse el partido y disfrutar. Ahora, también os digo que personalmente hoy me lo voy a pasar pipa viendo el partido, pero este es un partido para ver varias veces tranquilamente y analizarlo y estudiarlo bien. Lo que os digo, estamos, sin dudarlo, ante el mejor partido de baloncesto que se jugará en la temporada.