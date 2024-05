Escena matutina en el día del Señor

¿Quizás un hipotético creador dejaría pegada a los domingos, para hacer más patente que es su día, una sensación de cansancio? Si el día es de poca luz y ha llovido el sentimiento se agudiza. Ahí estaba yo, paseando a mi amigo mientras se inspiraba en los desaseados márgenes de una calzada entre cierres de fincas, cuando sobre mi cabeza percibo una algarabía en el ramaje de un abeto algo destartalado, miro arriba y una pequeña bandada de minúsculos carboneros garrapinos salta entre las ramas como tejiendo una red en el aire, animada por el característico siseo, en el que se alternan componiendo tal vez una melodía coral, mientras los saltitos van haciendo soltar a las ramas, aquí y allá, gotas de agua que percibo acompasadas. La contagiosa alegría del grupo me sanea; pero miro abajo y mi amigo, que ha terminado, me mira esperando que haga mi recogida y me deje de cantos celestiales.

Suscríbete para seguir leyendo