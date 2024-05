¿De verdad vas a votar a Alvise?

Europa va en serio. Si personajes como Alvise aparecen en estas elecciones es porque conseguir un número de votos que dé acceso a un acta de eurodiputado es mucho más asequible que hacerlo en unas elecciones nacionales, autonómicas o locales. En términos relativos, el umbral para obtener representación en el Parlamento Europeo es significativamente más bajo. Por eso, estas elecciones siempre han sido tentadoras para figuras extravagantes y populistas, como lo fue en su momento Ruiz Mateos o más recientemente El Pequeño Nicolás. Estos personajes ven una oportunidad dorada para acceder a un altavoz con la posibilidad de influir en la política europea sin enfrentar la dura competencia de otros tipos de elecciones. Sin embargo, la entrada de tales figuras en el Parlamento Europeo puede tener consecuencias profundas y duraderas para el futuro de la Unión.

Tómatelo en serio. Las elecciones europeas de este año son cruciales. El avance de los populismos nos obliga a reflexionar detenidamente sobre nuestro voto. Tradicionalmente, las mayorías en Europa se han conformado en torno los socialdemócratas y los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE), quienes han mantenido un equilibrio de poder que permite cierta estabilidad y capacidad de acción conjunta. Pero introducir en la ecuación a los grupos de extrema derecha o extrema izquierda puede convertir al Parlamento Europeo en un verdadero gallinero. Este escenario es especialmente probable ahora que los liberales están al borde de la desaparición en España, debilitando aún más el centro político. La fragmentación del Parlamento puede llevar a bloqueos legislativos y dificultar la implementación de políticas coherentes y necesarias para el progreso de la Unión.

Si no te lo tomas en serio, tendremos que apechugar con lo que venga. Si votas en las elecciones europeas como si fuera el voto a Eurovisión, tendremos que soportar que un grupo creciente de populistas tenga en sus manos el futuro de la Unión. Que a lo mejor es lo que quieres. Si estás convencido, ni media palabra, pero hay que ser coherente. De nada vale. No pasa nada por votar a los extremos si de verdad es lo que piensas, pero un equidistante como yo se siente más tranquilo y seguro en los medios. Nuestras democracias liberales son robustas precisamente porque permiten esta diversidad, pero también requiere que los votantes comprendan las consecuencias de sus decisiones. Votar con frivolidad o como protesta puede traer resultados inesperados y potencialmente dañinos para la estabilidad y la cohesión de Europa.

Por eso digo que votar a Alvise o votar de coña en las europeas nos puede traer líos a medio plazo. Esta última legislatura se ha firmado el pacto migratorio, en el que ha entrado el grupo de Meloni, pero si estiramos aún más el Parlamento hacia los extremos, quizás estos grandes acuerdos se hagan imposibles. Si permitimos que los extremos dominen el debate, corremos el riesgo de paralizar el Parlamento y hacer inviable cualquier forma de progreso significativo. La política europea necesita estabilidad y pragmatismo, no discursos incendiarios populistas y divisiones más profundas.

Yo te pregunto si de verdad vas a votar a Alvise porque me encantaría saber qué te lleva a ello. No te lo discuto, porque tu voto vale lo mismo que el mío, pero no sé qué alienta a un ciudadano a votar a un elemento como Alvise. En un momento en que la seriedad y la estabilidad son más importantes que nunca, elegir a alguien cuyo valor diferencial es el show me parece, cuanto menos, desconcertante. Tal vez buscas un cambio radical o una sacudida al sistema, pero es vital considerar si esa sacudida traerá mejoras o simplemente caos.

En un momento en que Europa enfrenta desafíos monumentales, necesitamos líderes que puedan navegar estas aguas turbulentas con destreza y visión, no con estridencia, individualismo y división.

