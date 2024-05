Lucidez y felicidad

Un hombre compra un periódico en un quiosco / SANTIAGO BARTOLOMÉ

Arturo Pérez Reverte ponía en boca de uno de los personajes del Capitán Alatriste: «Desde siempre, ser lúcido y español aparejó gran amargura y poca esperanza», y él refería que la lucidez en España es muy triste porque ves cosas incluso que querrías no ver…

Por otro lado, en el BOE de 24/2/2015 se publicaba como criterio de evaluación de la asignatura de Religión Católica de 2º curso: «Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad.», o sea no es posible la felicidad sin creer en Dios.

El gran filósofo Friedrich Nietzsche hacía una interesante observación que decía: “¿Buscamos paz, tranquilidad y dicha? No; buscamos solo la verdad, aunque esta fuese repulsiva y horrible. Aquí se separan los caminos de los hombres: ¿quieres paz espiritual y felicidad? Cree; ¿quieres ser un apóstol de la verdad? Entonces busca.”

Si entendemos que la felicidad, en un sentido amplio, es un estado anímico consciente donde la satisfacción y el contento con el entorno y el interior del sujeto es constante, habría que ver si es conseguible desde el pensar y discernir, analizando ese entorno y el propio e individual mecanismo emocional y conductual. De aquí mi pregunta: ¿Puede ser feliz, en su sentido más amplio, el hombre lúcido?

A partir de aquí habría que pensar en la propia esencia del ser humano y en la situación social que ha ido creando a lo largo de la historia. Nuestro país no sale bien parado de este análisis, tal como yo lo veo. Luego cada cual, sacará sus propias conclusiones.

El hombre lúcido, por su propia capacidad de ver y analizar la realidad, está abocado a la infelicidad, salvo que su objetivo no sea conocer la verdad, como dice Nietzsche. Todo ello se enmarca en el sentimiento de desesperanza y desasosiego que emana de la compresión de la mentalidad del colectivo social y ciudadano que puebla nuestro país.

El hombre lúcido ve más allá de aquello que le muestran, con mayor profundidad y con criterio más analítico y, por supuesto, descubre y encuadra la dinámica de nuestra cultura popular en un sentido más críptico, más oscuro y enigmático, con la desesperanza que otorga el saber hasta dónde da de sí el sistema imperante.

El hombre (cuando digo hombre lo uso en sentido genérico, incluyendo hombre y mujer, por supuesto) lúcido conoce la historia, los avatares por los que fue pasando España y las formas diversas de manipulación y subordinación a los que sometieron, desde la incultura y el analfabetismo, a nuestro pueblo. Intuye, observa y deduce que existe una realidad paralela, otra diferente a la que nos quieren vender, basada en intereses espurios de grupos de poder cuyos objetivos no están supeditados al bien común, más bien a la inversa, por lo que el bien común se daría por rebosamiento, una vez lleno el vaso donde pace el poder económico.

Luego están las dinámicas de conflicto continuo, esta especie de confrontación irracional y desenfocada que nos amarga con temas impuestos en el debate, por lo general, alejados de lo que realmente nos inquieta y afecta en nuestra calidad de vida y felicidad. El atrincheramiento político, la polarización desmedida, la hostilidad manifiesta, la deslealtad al espíritu democrático, los malos modos, insultos y descalificaciones, la aspersión del fango para impregnarlo todo, son una constante.

Los debates políticos entre nuestros representantes son cada vez más virulentos, falaces y manipuladores. Más centrados en los temas que les interesan a los partidos que a la propia gobernanza del país, lo que hace peligrar la esencia de la democracia a través del desafecto que se viene provocando. El mensaje percibido es que pretenden, sobre todo, el poder, sembrando la sospecha, dado el nivel de corrupción que han ejercido, de que aspiran a acceder a él para usarlo en beneficio de su grupo de intereses.

Hay otro problema que me parece muy relevante. No nos damos cuenta, o no queremos darnos, de que estamos renunciando a ejercer la soberanía que nos otorga el ejercicio democrático. O somos soberanos o somos súbditos, con lo que ello implica. Ante este dislate solo cabe el sentido común de la ciudadanía para imponer su criterio democrático desde un análisis racional de la situación; otra cosa sería si esto es posible dado que se nos está infundiendo el espíritu de hooligans evitándonos pensar y llevándonos a dar crédito a bulos y falacias maledicentes.

Sin entrar en mayores profundidades, pues el tema tiene connotaciones culturales, actitudinales, ideológicas, religiosas, etc. consolidadas a través de la histórica de nuestro país, concluyo que ante esta situación, para alguien lúcido, que tenga un mínimo espíritu crítico, pero a la vez constructivo y responsable, puede resultar muy difícil acceder a esa felicidad referida al inicio de este texto, salvo que use la técnica de escape-evitación como forma de afrontamiento.

El desánimo y el recelo afloran para perturbar la mente ante la amenaza que se cierne sobre nuestro futuro, porque para la gran mayoría de la gente es más fácil creer la posverdad que pensar en busca de la verdad.

Con todo este argumentario no pretendo generar pesimismo, pero sí despertar en cada ciudadano la necesidad de ejercer su derecho democrático desde la libertad de su librepensamiento. Tal vez, en la línea que proponía Juan de Dios Mellado en un reciente artículo publicado en este medio, deberíamos hacer ese debate “sobre la necesaria e imprescindible regeneración democrática…” donde incluía al periodismo