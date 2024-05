Manolo, búscate la vida

Manolo Díaz, exgerente de Smassa / A.I.M.

Y pensar que una vez, hace mucho, mucho tiempo, a Manolo Díaz, gerente de Smassa decapitado, se le llegó a ver como delfín de De la Torre. Como posible sucesor. Siempre podrá decir, como tantos en Málaga, «yo soy exdelfín de De la Torre». O «yo soy exposible sucesor de De la Torre». Pero ayer, el alcalde le echó encima toda la frialdad posible, mezclada con displicencia, ignoramos si con desprecio: «Es ingeniero industrial, tiene experiencia profesional y conocimientos para ganarse la vida perfectamente». Nótese, sin embargo, una ligera complicidad ingenieril. De ingeniero a ingeniero: Manolo, que te busques la vida.

De la Torre no repescará a Manolo Díaz. Cosa rara, De la Torre es muy de matar delfines pero no de dejarlos a la deriva. Con lo bonitos que son saltando fielmente a tu alrededor. Una vez que tienen claro quien manda, no muerden y son muy agradecidos. Mientras tú navegas con rumbo fijo. No lo repescará o sí, el tiempo lo dirá, pero claro, sería ya segunda repesca, cosa como de alumno muy malo. Ya lo repescó cuando fue investigado por el caso Piscina -que fue sobreseído- y se marchó posteriormente al sector privado. Ahora lo largan de Smassa por supuestas irregularidades y supuesto acoso aunque el regidor diga que es una mera reestructuración municipal. Si lo fuera, no lo dejaría en la calle. De la Torre es capaz de fusionar dos empresas con tal de que nadie diga que ha despedido a un gerente. Pero el caso es que lo ha despedido. Y ha fusionado o ha hecho absorber, EMT y Smassa. La misma empresa va a tratar de que la gente vaya en autobús y que la gente vaya en coche y use los aparcamientos municipales. Movilidad somos todos.

La oposición no se cree nada, pero para eso está la oposición, para no creerse nada. Toni Morillas, representando a la izquierda, habla de que las empresas municipales se gestionan por compadreo y Dani Pérez, PSOE, estima que De la Torre repescará por tercera vez a Díaz, dando por hecho que los anzuelos que lanza el alcalde son muy buenos y sabrosones. Todos pican. Antonio Alcázar, de Vox, opina que en este asunto hay mucho teatro. Nos falta por saber si todo acaba en tono dramático, cómico o de opereta. Si le daríamos argumento a los hermanos Álvarez Quintero o más bien a Jardiel Poncela, que podría titular una obra, en lugar de ‘Eloísa está debajo de un almendro’, ‘El gerente está debajo de una investigación’. Sin embargo, lo han laminado. Por encima de todo.