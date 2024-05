El camino del éxito

El 25 de mayo de 1999 es una fecha subrayada en la historia de Prensa Ibérica. Ese día salió a la calle el primer ejemplar de La Opinión de Málaga. Pero también supuso la llegada de nuestro grupo editor a la comunidad más poblada de España, Andalucía. Este cuarto de siglo transcurrido ha sido testigo de la profunda transformación que ha protagonizado la provincia de Málaga. Y también de la que han experimentado los medios de comunicación, en general, y Prensa Ibérica en particular. El camino no ha estado exento de dificultades. Pero para Málaga y para Prensa Ibérica hay que decir que ha sido un camino de éxito.

A finales del siglo pasado, Málaga era una provincia en la encrucijada. El AVE no había llegado, la capital no había ejecutado la imponente transformación que después se ha llevado a cabo (la calle Larios no era peatonal, el puerto era un punto y aparte), el sector turístico se debatía en el recurrente dilema entre cantidad o calidad, la agricultura padecía serios problemas estructurales, la industria se enfrentaba a la obsolescencia. Otros territorios, al hilo de las modas del momento, apostaron por consolidar esquemas del pasado. Era el tiempo en el que crecían los parques temáticos en España. Málaga se la jugó al futuro. Optó por la cultura (en 2003 se abrió el Museo Picasso), la hostelería de excelencia y, sobre todo, por la innovación en todos los campos.

Otros artículos de Aitor Moll Sarasola

Las decisiones tomadas entonces han demostrado hoy que fueron un acierto. Casi 300 empresas punteras se han instalado desde principios del presente siglo, 90 de ellas, con más de mil empleos de alta cualificación, sólo en el último quinquenio. Google abrió su primer centro mundial especializado en ciberseguridad. Vodafone, su primer Innovation Hub europeo. Junto a ellas, otras multinacionales de la tecnología y la Inteligencia Artificial (Globant, Dekra, TDK, Oracle, Ebury, SD Worx o el IMEC, entre ellas) han hecho de Málaga un referente de la nueva economía fuera y dentro de España.

En paralelo, la oferta cultural ha ido creciendo. Un año antes de que La Opinión de Málaga naciese, arrancó la primera edición del Festival de Cine, que ha acabado siendo una muestra no sólo de la mejor filmografía española, como lo fue en sus orígenes, sino de todo el cine hecho en español, con lo que ha ampliado sus horizontes al otro lado del Atlántico. Antonio Banderas abrió su Teatro Soho. Al Picasso le han acompañado en estos años el Pompidou, el Thyssen, o la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, entre otros que han conformado una de las propuestas museísticas más variadas que pueden encontrarse hoy en nuestro país. Y la Fundación La Caixa ha presentado ya su proyecto para el nuevo CaixaForum, que ocupará un edificio que se quiere icónico, en el que se invertirán 30 millones de euros y que estará funcionando en 2026.

Esa apuesta de la provincia de Málaga, con su capital a la cabeza, de romper el corsé de una estructura productiva dependiente en exceso del turismo y el ladrillo, para pasar a otra de industrias de valor añadido y en la vanguardia de la nueva economía ha tenido efectos palpables en términos de riqueza y empleo. Málaga permanece desde el año 2000 en los puestos de cabeza de las provincias españolas que registran, ejercicio tras ejercicio, un mayor incremento de su PIB así como un mayor descenso de los índices de paro.

Calidad. Innovación. Esa ha sido la fórmula del éxito de Málaga. Y esa ha sido también la de Prensa Ibérica y la de su periódico en esta provincia, La Opinión. Desde el convencimiento de que, tratándose de un medio informativo, el trabajo bien hecho es un servicio a los ciudadanos que éstos siempre recompensan. La Opinión de Málaga llegó a los quioscos en un momento clave para este territorio y ha sido testigo a lo largo de este cuarto de siglo de su transformación al mismo tiempo que el propio periódico, y el grupo Prensa Ibérica, han crecido y se han transformado también. En la estela del mejor periodismo, La Opinión no vino a Málaga a decir lo que estaba bien o lo que estaba mal, sino a contarle a la gente lo que pasaba en su entorno más cercano, con rigor y con independencia. Esas son las esencias profesionales de Prensa Ibérica, un grupo que a día de hoy cuenta con 25 cabeceras de información general, 60 Crónicas (un producto pensado para el periodismo de mayor proximidad) y dos periódicos deportivos, y que ha experimentado un fuerte impulso espoleado por el desarrollo de la tecnología.

El proceso de digitalización llevado a cabo en los últimos años ha situado a Prensa Ibérica a la vanguardia de los grupos editores españoles tanto por la modernización de sus distintos soportes como por su audiencia, que superó los 23 millones de usuarios únicos mensuales en el último control de GfK. Con cabeceras en Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Castilla y León, Asturias y Extremadura, y un equipo de 1.200 periodistas trabajando en red, la presencia de Prensa Ibérica en Andalucía, desde aquel mayo de 1999 en que La Opinión de Málaga puso en marcha por primera vez su rotativa, se ha consolidado con la incorporación al grupo, primero de Diario Córdoba, líder en esa provincia, y desde el pasado mes de enero con El Correo de Andalucía, el diario más veterano de Sevilla, con 125 años de historia. Los tres periódicos suman ya una audiencia mensual que supera los 6,8 millones de usuarios, a los que hay que añadir los lectores y anunciantes de las nueve Crónicas que también se publican para reforzar la información híperlocal. Una apuesta por Málaga y por Andalucía con la que, en este 25 aniversario de La Opinión, Prensa Ibérica renueva su compromiso.