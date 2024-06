Pasión y compromiso

Volver la vista atrás 25 años es un ejercicio nostálgico, reflexivo y necesario para valorar todo lo que nuestra ciudad, y nuestro Club, Unicaja Baloncesto, han avanzado en este tiempo. Desde su fundación hace ya un cuarto de siglo, el periódico La Opinión de Málaga ha sido testigo privilegiado del desarrollo de Málaga en todos los aspectos. Así, en sus páginas de deportes, La Opinión de Málaga ha contado partidos, noticias, exclusivas... pero sobre todo la estrecha relación entre el Unicaja y la afición malagueña, tantas veces reconocida como la mejor de Europa. La simbiosis entre el Club y el periódico ha sido fundamental para reflejar la pasión y el compromiso de Málaga con su equipo y de su equipo con Málaga.

Personalmente yo he pasado 18 de esos 25 años al frente de la parcela deportiva del Unicaja, todo un privilegio, que me ha permitido entre otras cosas, conocer de cerca la labor periodística, la dificultad de escribir todos los días del equipo, el seguimiento diario de toda la actualidad. Desde su fundación y hasta hoy, 25 años después, con su jefe de Deportes, Emilio Fernández a la cabeza. Han sido muchos viajes compartidos, muchas conversaciones, consultas... y alguna discusión, también hay que decirlo, porque a veces los intereses no son los mismos. Pero está claro que la trayectoria de nuestro Club no se entendería sin las crónicas de los periódicos locales, y en especial de La Opinión de Málaga que, quizás marcada por la pasión de su jefe de Deportes, siempre han tenido una dedicación especial al baloncesto. Además de Emilio, han sido muchas las firmas (no quiero olvidarme de Fali Guerra) que a lo largo de este año han ido narrando las crónicas de los éxitos y las decepciones de nuestro Club, aunque a nosotros nos gusta recordar sobre todo aquellas noches en Vrsac, en Zaragoza, Vitoria, Valencia, Badalona y Belgrado donde el Unicaja consiguió salir campeón. Y donde La Opinión de Málaga supo capturar los momentos más destacados de cada una de esas historias, siendo un aliado en nuestro viaje.

A medida que el equipo y el periódico avanzan hacia el futuro, esta relación sigue siendo crucial para mantener viva la llama del deporte en los aficionados y esperemos que sea por mucho tiempo más.

No me queda más que felicitar a La Opinión de Málaga en este especial aniversario, en unos tiempos complicados para los medios de comunicación, en especial los impresos, pero en los que la cabecera malagueña sigue fuerte por la confianza de muchos malagueños que cada día la eligen para informarse. ¡Muchas felicidades!