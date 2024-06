Corre el año 1870, han pasado algunos inviernos desde el fin de la guerra civil en los Estados Unidos, el capitán confederado Jefferson K. Kidd recorre el territorio del norte de Texas. Se gana la vida leyendo a los habitantes de las poblaciones que visita, la mayoría analfabetos, las noticias que publican los periódicos que se editaban en aquella época en las ciudades importantes del país. Resulta impactante, incluso conmovedor, la reacción de esas personas que escuchan atentamente al conocer las noticias, historias y sucesos que ocurren en otros lugares remotos. Curiosidad, sorpresa, asombro.... y un gran número de emociones de esos ciudadanos que viven en sociedad, y a los que les interesa saber qué ocurre no solo donde viven, sino también en otros lugares que conocen o querrían conocer como Nueva York, Chicago o Europa.

Sí, es lo que parece. Se trata de la historia que sirve de hilo conductor a la película de Paul Greengrass protagonizada por Tom Hanks ‘Noticias del Gran Mundo’. La película es un western sin grandes pretensiones, pero que capta el interés del espectador y te traslada a aquellos años tan difíciles y peligrosos. En este caso el protagonista actúa como periodista y ofrece una visión novedosa de esta profesión en un entorno complicado. He de confesar que este relato me provocó una reflexión sobre las dificultades de esta actividad profesional a lo largo de la Historia. Recopilar y contar noticias nunca ha sido fácil. Se ha recorrido un largo camino hasta llegar a nuestros días donde se protege internacionalmente la libertad de expresión y, especialmente, la libertad de información. Así lo establece el artículo 20 de la Constitución Española de 1978 y la Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo 10. En los últimos tiempos hemos visto que estas libertades se ven amenazadas por las declaraciones de algunos políticos que proponen la clausura de estos ‘pseudomedios’ como ellos los denominan. Estamos en el tiempo del fango, del lodo y, en realidad, en el mundo tentador de eliminar las noticias que no nos gustan.

Frente a estas noticias falsas, bulos o fakes, el ordenamiento establece el camino correcto para solucionar el problema con el Derecho de Rectificación (Ley Org. 2/84) a disposición del que lo considere oportuno y otro mecanismo no regulado legalmente, pero muy efectivo, cual es la pérdida de credibilidad que lleva a la desaparición de un medio que miente. Nadie puede estar a favor de las noticias falsas ni de la injuria o la calumnia, pero ésto no puede servir de excusa para acabar con los medios que no nos resultan agradables.

El periodismo es un auténtico medio de control en las sociedades democráticas, de ahí su especial protección. Pero el gran medio que actúa estableciendo límites al poder en un Estado de derecho es el Poder Judicial, es decir, los jueces y magistrados que integran el tercer poder del Estado. También son tiempos difíciles para los jueces. La no renovación del Consejo General de Poder Judicial, la limitación de funciones y, en definitiva, su ninguneo, perjudica seriamente a la Administración de Justicia en general y a los jueces en particular. En el fondo, el problema es tratar de controlar el Órgano que nombra los magistrados del TS y altos cargos de la judicatura. De los 20 vocales, 8 no son jueces y 12 sí lo son. La mayoría de los jueces querríamos participar en la elección de esos 12 vocales jueces pero parece que eso les haría perder el control. Es posible que existan razones legítimas para no llegar a un acuerdo e imponer la postura propia al contrario sin ceder en nada, pero el tiempo perdido ya no volverá.

La situación de abandono que padece la justicia en algunas zonas de España causa un perjuicio irreparable. Desprestigiar el poder judicial nunca sale rentable. El cúmulo de asuntos que aumenta año tras año hace que el justiciable pierda la confianza en el sistema por el aumento del retraso en la resolución de los pleitos, junto a lo anterior, resulta inaudito que se firme en el extranjero un acuerdo entre partidos políticos españoles denunciando Lawfare en nuestro Estado de Derecho. Y además que se afirme públicamente que se ha sido víctima del mismo para después confundir acoso policial por motivos políticos, también muy grave, con acoso judicial con los mismos fines (lawfare), simplemente resulta esperpéntico. Todos los jueces en nuestro país están sujetos a responsabilidad penal, civil y disciplinaria y además, todas sus resoluciones son recurribles. Solo hay que acudir a los tribunales. Decía literalmente el presidente del Consejo General del Poder Judicial hace algunas fechas ante la campaña de injurias y calumnias emprendidas por algunos grupos políticos con bochornosas intervenciones en el Congreso de los Diputados ; «déjennos en paz». Comprendiendo el sentido que quería expresar el presidente del CGPJ con esa petición, yo prefiero que, antes al contrario, la sociedad en su conjunto y los medios de comunicación en particular no nos dejen en paz , que no nos abandonen a nuestra suerte y nos ayuden a mejorar para poder realizar nuestro trabajo, que además de resolver los conflictos entre los ciudadanos, supone la fijación de límites y control del resto de los poderes del Estado con absoluta independencia, tal y como establece nuestra Constitución, norma fundamental del Estado, y cuya vigencia ha proporcionado el mayor tiempo de prosperidad a nuestra Nación en la historia reciente.

El propio capitán Jefferson K. Kidd estaría de acuerdo en leer en San Antonio (Texas) este artículo de La Opinión de Málaga, periódico que hoy cumple 25 años y al que felicitamos y animamos a seguir en la brecha, pues su buen hacer contribuye a que no volvamos a los oscuros tiempos del Far West y de las Ciudades sin Ley...