Una cita diaria, con nubes y claros o a pleno sol

Aquí estamos. Saliendo cada día, como el sol, alumbrando la realidad, con vigor aunque también con alguna que otra nube. La metáfora quizás no sea la mejor, pero las metáforas a veces se le meten a uno ahí, en lo hondo, en el coleto y el acervo y salen cuando menos se las espera. Es bueno que salgan al principio, así queda el lector advertido. No sé si obnubilado. El lector. Usted. Y cada día que pasa son más como usted. Y distinto a usted. Una audiencia que crece sin cesar y que algunos meses arroja una cifra de visitas que va directa al podio de la prensa andaluza.

La Opinión de Málaga, gracias a los que la hacemos y a los que la han hecho en este cuarto de siglo, es hoy vigorosa, pujante, punzante e influyente. Al servicio de Málaga. En un contexto de crisis del periodismo. Y qué no está en crisis, por otra parte. Un periodismo, herido dicen algunos teóricos, que es más necesario que nunca frente al descrédito, el nihilismo, el deseo del poder de controlarlo y la renuencia, ay, de muchos a registrarse o suscribirse pero que luego exigen al medio independencia y arrojo. No hay periódico sin una comunidad de lectores comprometidos fuerte y numerosa. La sociedad es cada vez más compleja, frase que ha podido pronunciarse en cualquier momento de la historia, tal vez con la excepción de algún aburrido lustro sin progreso de la edad media, por eso se necesitan medios con talento, coraje y autonomía para explicarla. La sociedad. Y su rumbo. Ese rumbo que estará marcado por la Inteligencia Artificial sin ninguna duda. Cuando La Opinión cumpla otros 25, que usted y yo lo veamos aunque sea de jubiletas, se ejercerán oficios que ni imaginamos, se habrán extinguido ocupaciones muy en boga ahora y todo será distinto con una velocidad de cambio social muy vertiginosa. Pronostico que para entonces, vano ejercicio de prospección, seguirá habiendo humanidad y por tanto pasarán cosas y habrá que contarlas. Por eso seguirá existiendo el periodismo. Aunque sea ejercido por no se sabe qué tecnología, a través de qué medios, por quién y para quién. Pero, sin querer ser contradictorio, uno siempre ha sido partidario de ese lema que dice que lo mejor está siempre por llegar y en eso estamos, trabajando cada jornada para hacer un producto útil, ameno, riguroso, informativo y atractivo adaptado a los nuevos tiempos.

Pero hay que echar la vista atrás. No como ejercicio de melancolía, que también, pero sí como memoria necesaria. En estos 25 años La Opinión ha sido una escuela de periodismo donde se ha forjado, han debutado, han recalado o todo a la vez, centenares de periodistas. La gran mayoría sigue triunfando en otras redacciones, en gabinetes, en cuadriláteros, en ruedos, en radios o teles, en el extranjero o en Benamocarra. Gente estupenda. Gracias a todos. Amigos, familia para siempre.

La impronta que está dejando La Opinión de Málaga, y lo que queda, resulta abrumadora. No sé si faltará alguna palabra por imprimir, alguna que nunca haya aparecido en la web o el papel. Me imagino que sí han sido muchas veces las que el lector ha podido leer los términos rigor, profesionalidad, compañerismo, Málaga, compromiso, victoria, ascenso, museo, cultura, turismo, playa. Aunque también las palabras guerra, desaliento, accidente, pandemia, virus, atentado, muerte o enfermedad. Así es la vida, o, mejor, así la hacemos.

Nosotros por nuestra parte, en La Opinión de Málaga, lo que queremos es contarla. Como dijera García Márquez, vivir para contarla. Para explicarla, verla con ojos críticos y sentir que hay alguien al otro lado. Un lector cómplice. Comprometido también. Que está alerta a los múltiples cambios y con inquietud acerca del magnífico momento que vive Málaga. Sin autocomplacencia ninguna. Un lector preocupado por el mundo, tan interrelacionado. Tan interesante. Aquí estamos. Cada día. Con nubes o sin ellas. Hasta mañana.