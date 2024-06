La gran (de)presión

Un aficionado lamenta la derrota del Unicaja en la grada. / Álex Zea

La caída de la bolsa de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, el famoso martes negro, está considerado el origen de la gran depresión. La gran crisis que asoló el planeta en los inicios del siglo XX. Cinco días antes, el jueves 24 de octubre ya se había vivido el jueves negro como germen del gran estallido. La crisis tuvo efectos devastadores y muchos países tardaron décadas en salir de ella. Las ayudas sociales ayudaron a Estados Unidos a salir adelante. El abandono del patrón oro y los créditos baratos ayudaron a los ingleses a salir de la crisis.

El Carpena vivió estos días su gran depresión. Tuvo su germen en un martes negro y estalló con un jueves aún más negro. Un partido, probablemente el peor del Unicaja este año, que puede ser el último en casa de una temporada excepcional. La vida siempre te da sorpresas. El ADN de este equipo es defender, correr y divertirse, sobre todo divertirse. Un grupo excepcionalmente unido de jugadores que juntos suman mucho y por separado poco. Un grupo que como en su día hizo la selección española de Pau Gasol, Navarro, Cabezas o Berni sobre todo disfrutaba de estar juntos y además jugaban al baloncesto. Una felicidad que les hacia más fuertes y que trasmitían al público despertando la admiración de todo el baloncesto europeo.

Un vínculo que parece desaparecer cuando aparece la gran presión. Sumen estos ingredientes: Partido en casa, el equipo es muy favorito, el equipo no puede perder, las expectativas se disparan. Resultado: Derrota. Una fórmula que tiene dos antecedentes, la final de la BCL del año pasado, la Copa del Rey de este año y ahora suma un tercero, esta semifinal del play off ante el Murcia. Parece increíble pero cuando las acciones se repiten en el tiempo hay que prestarles atención.

Las semifinales están muy cuesta arriba. Esta tarde el Murcia puede cerrar su pase a la final, o puede ganar Unicaja. A mí particularmente no me extrañaría que los de Ibon Navarro ganaran los 2 partidos en Murcia. Primero porque tiene calidad de sobra para hacerlo y segundo porque el Murcia ya ha demostrado en el cruce ante el Valencia que la presión en casa les puede. ¿Cuál es el problema? Que de suceder esto volveríamos a la casilla de salida. Un quinto partido a vida o muerte en el Carpena, donde el equipo no puede perder, donde el equipo es favorito, donde las expectativas se disparan, etc, etc. ¿Les suena a algo?

Ibon Navarro y su cuerpo técnico tienen un duro trabajo por delante para levantar a este equipo en 48 horas para ganar un primer partido, después repetir la gesta de un segundo triunfo en Murcia y por último, si todo esto ocurre, y ya es mucho pedir, mentalizar al equipo para luchar contra el muro del quinto partido en el Carpena.

En 1988 La Granja, uno de mis grupos musicales preferidos publicó un álbum llamado “Los chicos quieren diversión” donde publicaron canciones como “Soñando en tres colores”. Pues bien, estos chicos necesitan diversión para ganar y poder soñar con tres victorias, y nosotros también, Carpe Diem.