¿Se rompe el último tabú?

Por fin, si hemos de creer a la publicación estadounidense Politico, EEUU autoriza a Ucrania a utilizar las armas que le suministre Occidente para atacar blancos en suelo ruso.

Es uno de los tabús que quedaban por romper: el otro posible, el envío de efectivos de algún país europeo de la OTAN a suelo ucraniano, parece encontrar fuertes resistencias entre muchos de sus miembros, también en EEUU.

¿Cómo mandar a soldados franceses o polacos a combatir a los rusos- el presidente de Francia fue el primero en sugerir esa posibilidad- si Kiev encuentra cada vez más problemas para enviar a sus propios ciudadanos al frente?

Los cientos de miles de ucranianos que han abandonado el país y hoy viven o trabajan en otros de la UE no tienen la intención de regresar aunque sean llamados a filas y Kiev no puede obligar a sus gobiernos a repatriarlos como le gustaría.

Así que, dada la situación cada vez más crítica, con una Ucrania que pierde día tras día más territorio ante el avance implacable de las tropas rusas, muy superiores tanto en material como en hombres, EEUU y la OTAN aboguen por dar el próximo paso.

Un paso ciertamente peligroso, que amenaza además con profundizar las divisiones en la OTAN, pues hay países que se oponen, y no sólo la Hungría de Viktor Orbán, sino también la Italia de Giorgia Meloni.

Pero Occidente no parece ver otras forma de parar a Rusia y no quiere perder la cara y la credibilidad en un aventura cuyo desastroso desenlace sus líderes, empezando por el presidente de EEUU, no fueron capaces de prever.

Es una decisión – la de autorizar el ataque a blancos en suelo ruso- que defiende también últimamente el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, según el cual Ucrania tiene derecho a defenderse de ese modo.

«¿Cómo puedes ejercerlo sin atacar los lugares desde donde se lanzan esos misiles?», argumenta el noruego, quien agrega, en declaraciones a La Vanguardia, que «en una guerra no hay decisiones que no conlleven riesgos, pero el mayor de todos sería que Putin prevaleciera».

El problema es que, en ese caso, Rusia se arroga también el derecho a atacar a los países que proporcionen a Ucrania los misiles de largo alcance que el presidente de este país, Volodímir Zelenski, reclama para cumplir su objetivo.

Porque, ¿se limitaría además Ucrania a golpear objetivos militares o atacaría también ciudades rusas con el propósito de sembrar el pánico entre la población del país y cumplir así el objetivo último de Kiev y Occidente, que no es otro que provocar en Moscú un cambio de régimen?

El presidente ruso y otros miembros de su Gobierno y de la Duma (Parlamento) han dejado claro que si el país se ve amenazado, no dudará en utilizar todas las armas a su disposición, incluidas las nucleares.

Hay quienes en Occidente creen que sólo farolea, pero Putin ha demostrado más de una vez que habla en serio. Y la posibilidad de que Occidente se equivocase esta vez en sus cálculos es demasiado peligrosa como para no tenerla en cuenta.

Suscríbete para seguir leyendo