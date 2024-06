Trabajar la justicia

Hace cinco años el periódico La Opinión celebró sus veinte años, y como recordábamos entonces, a las puertas del cambio de siglo, año 1999, comenzó su andadura. Aún no entiendo como ha pasado el tiempo tan rápido. A la vez ha sido muy intenso y seguimos en el camino de la modernización de la justicia. No es que no hayamos avanzado pero aún queda mucho camino que recorrer, pues por ejemplo en lo que se refiere al aspecto tecnológico, el sueño de dejar de ver los juzgados repletos de expedientes en papel aún no se ha cumplido, sobre todo en el ámbito de la Jurisdicción penal. Sigue siendo prioritaria la digitalización.

Entonces escribí que sobrevolar la evolución de la justicia en este periodo de tiempo nada desdeñable no era tarea fácil, pero que merecía la pena destacar algunos aspectos significativos, siendo consciente de que no es posible acometer todos los temas de interés sobre la materia, y a día de hoy siguen siendo muy relevantes.

Otros artículos de Lourdes García Ortiz

También recordaba entonces y sigo repitiendo ahora, que una justicia eficaz e independiente garantiza el respeto de los derechos fundamentales y facilita la paz social. Es un elemento estratégico para la actividad económica de un país y contribuye a reforzar la seguridad jurídica.

Destaco la lucha contra la violencia de género, para la que es importante seguir mejorando las herramientas de protección de las víctimas desde todos los organismos implicados, optimizando los recursos y poniendo en marcha iniciativas (nuevos juzgados especializados, perfeccionamiento de los medios de control telemático, de la unidades de valoración del riesgo, etc), sin perder de vista que se trata del desarrollo y ejecución de una legislación integral y que la educación en igualdad es fundamental para erradicar esta lacra.

En el ámbito del derecho penal quiero señalar que es importante dotar de mas medios personales, formativos, materiales y tecnológicos para que tanto los grupos especializados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como los miembros de la carrera judicial y fiscal y demás operadores jurídicos, puedan seguir trabajando, día a día, contra el crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales, cibercrimen, delitos relacionados con la corrupción, delitos contra la libertad sexual, y otras complejas formas delictivas, que van en aumento de forma acuciante y requieren una respuesta sin demoras ni paliativos.

Como ya recordaba entonces, seguimos padeciendo importantes carencias, siendo insuficientes los órganos judiciales existentes para poder atender con la eficacia y agilidad necesaria el servicio público de la justicia.

En el ámbito de la justicia hicieron estragos los efectos del Covid, y a ello se añadieron después varias huelgas, (de letrados de la administración y funcionarios de justicia), y seguimos demandando un importante incremento de unidades judiciales de manera que el número de jueces y juezas se equipare por fin a la media europea, a fin de conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente.

También es importante la modernización de los edificios judiciales, pues en un número considerable presentan unas deficiencias notables. Basta echar una ojeada a la Costa del Sol y ver el estado de las sedes judiciales de Estepona, Marbella, Fuengirola o Torremolinos.

El periódico La Opinión sigue estando al pie de la noticia, informando sin descanso sobre los acontecimientos relevantes que cada día se van produciendo en nuestra polarizada sociedad, destacando en el ámbito judicial las novedades legislativas, los juicios más mediáticos y de interés para la ciudadanía, así como la visión que desde dentro transmitimos, las importantes carencias que padecemos y también las reclamaciones y avances que hacemos, pues no todo es negritud.

Los tiempos son convulsos, las necesidades son muchas pero no podemos perder la esperanza y debemos mantener cada día la ilusión por lo que hacemos, que cada juez o jueza desde su puesto y con el equipo de personas que forman su juzgado o sección de la Audiencia, no desfallezca.

Peleamos para que no se suspendan los juicios, para que no se atrasen los procedimientos ni el dictado de las resoluciones, notificaciones y ejecución de las mismas, y por supuesto, para dictar sentencias justas, en el tiempo más razonable posible, a pesar de las dificultades, y siempre preservando la independencia judicial.

No dudo de que el periódico La Opinión va a seguir transmitiendo cumplida información sobre dichos aspectos, y por tanto va a contribuir, con su compromiso informativo diario, a la lucha por una sociedad más justa e igualitaria en la que contemos con una administración de justicia moderna y eficaz .

¡Feliz aniversario!