Un trabajo serio

La adolescencia es una etapa de la vida en la que los seres humanos hacemos el salto de la infancia a la adultez. Es una etapa llena de cambios, de oportunidades, de descubrimientos, de tensiones, de turbulencias… Por eso la etapa educativa más compleja y apasionante es, a mi juicio, la de Secundaria y Bachillerato.

He visto esta tarde en versión original con subtítulos la película francesa ‘Los buenos profesores’. La cámara dirigida por Thomas Lilti nos mete en los entresijos de la vida del Instituto Víctor Hugo, un centro de más de 500 estudiantes en la ciudad de París. A mí me ha metido de lleno en el mundo en que he vivido una buena parte de mi vida. Me refiero especialmente a mis años de trabajo con adolescentes en Tui (Instituto San Pelayo) y en Madrid (Colegio La Vega).

El título original de la película me parece más preciso, más claro y más potente que el que le hemos puesto en España: ‘Un métier serieux’ (Un oficio serio, un trabajo riguroso, solvente, escrupuloso). ¡Que importantes adjetivos, elegidos entre miles para describir la tarea de educar. No me gusta el título en español porque no refleja el contenido de la película. No es que haya en ella profesores buenos y malos sino que hay profesores en los que, en cada uno, hay parte buena y otra deficiente. Sí nos permite el título español hacernos esta importante pregunta: ¿quiénes son los buenos profesores (y las buenas profesoras)?, ¿cómo son?, ¿qué dicen?, ¿qué hacen? Para contestar a estas preguntas remito al lector al estupendo libro de Ken Bain ‘Lo que hacen los mejores profesores universitarios’. En él se dice que «cuando uno de estos profesores excepcionales inician una experiencia de aprendizaje es como si un amigo invitase a sus amigos a cenar y no como si un alguacil sentase en un banquillo a un acusado». Quien no va a la cena, se la pierde, quien no va al banquillo se libera.

El cine francés ha explorado con rigor y seriedad el mundo escolar. Ahí están las películas ‘La clase’ (Laurent Cantet), ‘Hoy empieza todo’ (Bertrand Tavernier), ‘Los niños del coro’ (Christophe Barratier), ‘Ser y tener’ (Nicolas Philibert)... Esta no les va a la zaga.

Empieza un nuevo curso escolar. Benjamin es un estudiante de doctorado sin beca. Ante la falta de perspectivas de futuro, acepta un trabajo como profesor en un instituto de París. Sin formación ni experiencia descubre lo dura que puede ser la profesión de profesor en un sistema educativo afectado por una falta de recursos crónica. Con el apoyo y el compromiso del resto de docentes, y un poco de suerte, se replanteará su vocación.

Es normal que uno se acerque a la película con la mosca detrás de la oreja: ¿otra homilía sobre profesores ejemplares? Esto será peor que un sorbete de polvos de talco. Pues no, esta vez no, porque Thomas Lilti no es un mindundi con horchata en las venas, sino un cineasta sensible que aquí explora el universo de la docencia con el rigor y el conocimiento que ya demostró explorando en ‘Mentes brillantes’ (2018) el de la medicina. Son, al fin y al cabo, sus mundos: él también es médico, como su padre. Su madre y hermanos son profesores.

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Nadie lo sabe. Son preguntas sin respuesta, esas que por más que se piensen no tienen solución. Para Thomas Lilti la pregunta sería, ¿qué vino antes, el cine o la medicina?, y es que este realizador francés tiene la trayectoria más atípica que existe. No porque su cine sea de vanguardia o complicado, sino porque durante años compaginó su trabajo como doctor con una incipiente carrera en el séptimo arte. Dos campos alejados, pero que él ha sabido combinar en una filmografía en la que plasma sus vivencias y analiza el estado de la medicina en Francia mientras dibuja una sonrisa en la cara del público. Su cine amable y tierno es, también, uno de los pocos que atiza al sistema sanitario con conocimiento de causa.

Más que fijarse en los alumnos, Lilti propone el retrato coral de los maestros, que tiene sus mejores momentos, muy naturales y verosímiles, en las escenas compartidas en el comedor del instituto, en las distendidas horas de ocio, en las reuniones del equipo con sus lógicas tensiones, etc. Más discutibles son las inserciones de los conflictos que algunos profesores tienen con sus hijos, quizás para demostrar la inoperancia del enseñante en su propio ámbito doméstico.

Me ha gustado mucho cómo maneja la cámara Thomas Lilti. Se nota su pericia y su pasión por el cine. Me gusta cómo cuenta lo que quiere contar.

De las innumerables reflexiones que provoca la película de Lilti, voy a destacar siete que me parecen relevantes.

En la película se muestra de forma palmaria, sobre todo en la historia del protagonista, la absoluta carencia de una formación específica en las indispensables concepciones y estrategias docentes que es necesario poseer para ejercer esta profesión que el director califica de ‘seria’. Algunos colegas le sugieren que vea algunos tutoriales en internet para saber cómo hacerse con la clase.

2. También muestra la película la escasa o nula exigencia que el sistema educativo francés tiene para seleccionar a los docentes. El protagonista aterriza en la docencia por el simple hecho de no encontrar trabajo en otro lugar. Hay otros modelos, otros caminos para el acceso a la docencia. Pienso en Cuba, país en el que hace años pasé un mes para estudiar su sistema educativo. Si un joven quiere ser químico, entra en la Facultad de Química. Si quiere ser profesor de química, lo hace en el Instituto Pedagógico de Química, en el que más de la mitad del currículum tiene carácter práctico. Quiere ser profesor y se prepara para ello. Y, lo más importante: si para entrar en la Facultad de Química hacen faltan 92 puntos, para entrar en el Instituto Pedagógico de Química, hacen falta 98. Es decir, los mejores a la enseñanza. Y en esa institución no solo aprenden química, sino todo lo necesario para enseñar esa disciplina.

Es muy patente la diversidad de los docentes. Uno impone con su sola presencia el silencio y el orden, otro tiene dificultades casi insuperables para conseguir la atención de los estudiantes. Uno disfruta de su tarea cada día, otro sufre para acudir al centro cada día. Hombres, mujeres, jóvenes, veteranos, entusiastas, apocados… Se piensa y se habla mucho de la diversidad del alumnado, pero no es menos importante la diversidad del profesorado.

Es de gran relevancia lo que el director de la película nos cuenta de la vida privada de los docentes. Los profesores no caen del cielo cada mañana, tienen su vida, su familia, sus problemas, sus crisis, sus miedos… La película nos acerca a la compleja vida de los profesionales de la enseñanza, que no son máquinas de enseñar sino personas de carne y hueso que cada día trabajan con grupos de jóvenes en plena efervescencia.

Es interesante ver cómo aborda el director de la película (que también es guionista) los problemas de convivencia. No todo es idílico en esta tarea. Se producen choques que llevan a situaciones difíciles, como el de la profesora que forcejea por quitarle a un alumno la mochila que él no le quiere entregar y acaba dándole un bofetón que conduce a una crisis emocional de la profesora.

El director del Instituto parisino Víctor Hugo, no casualmente un varón, interviene en todos los conflictos imponiendo su autoridad. Es interesante trazar el perfil de este personaje que preside las reuniones, interviene en las situaciones difíciles y da la bienvenida en el nuevo curso.

Es muy patente en la película la complejidad de la tarea. Las dificultades de comunicación entre alumnos y profesores que pertenecen a generaciones distintas, la necesidad de despertar la motivación, la problemática esfera de los sentimientos, la compleja diversidad de cada grupo…

Aprovecho estas líneas para aconsejar un hermoso libro que he tenido la fortuna de prologar. Me refiero a la obra de David Vilalta, publicada por Graó, con el título ‘Poesía d´ensenyar. Testimoni d´un mestre emamorat de l´ofici’. Es la obra de un educador apasionado.

Voy a cerrar este artículo llamando la atención sobre el poder del cine para transmitir complejas reflexiones sobre una realidad tan importante como es la enseñanza en una institución educativa de nuestros días. El cine, que comenzó siendo un espectáculo de feria, se ha convertido en una poderosa herramienta para reflexionar con rigor sobre una parcela tan importante de nuestra sociedad.