La cadencia de las cosas

La vida tiende a trazar unos patrones definidos por la repetición. A eso solemos llamarle rutina y nos gusta seguirla como ratoncillos dentro de un laberinto. No me escondo, me encanta la rutina y saber qué voy a hacer en el transcurso de un día. Por eso, cuando algo rompe mi equilibrio me enfado. Sí, he dicho enfado, lo que no sé es si ese enfado sería un sentimiento, puesto que aún no he encontrado a quién o a qué va dirigido, solo sé que cuando mi rutina se altera y algún elemento falla mis nervios se crispan, mi paciencia desaparece y esa sensación de enfado se hace patente.

Ya habíamos establecido a lo largo de nuestras reflexiones que lo único estable en la vida es cambio. Fue Heráclito quien lo anunciaba en su teoría filosófica con aquello de «todo cambia, nada permanece». Pero claro, esta afirmación ha sido muy discutida porque a aquellos que les gusta, como a mí, la rutina, no pueden entender que en realidad sea tan frágil y fácil de borrar de la existencia. Uno de estos pensadores, los que creían que el cambio no era real, fue Parménides, que basó su teoría filosófica en la siguiente frase «lo que es es y es necesario que sea, y lo que no es no es y es necesario que no sea». Básicamente con esto él nos quiere decir que el cambio no es real, que es algo que solo percibimos porque nuestros sentidos no son exactos, pero que en realidad lo que es, las cosas que son, tienen una esencia y una existencia inalterable, imperturbable, inmudable y eterna. Las cosas que son no cambian. Ese es el mensaje que nos da Parménides. Después llega Platón y como ve que no se puede negar, así tan tajantemente como lo hizo Parménides, la existencia del cambio, se plantea que el ser de Parménides, aquél que era eterno, se encuentre en una realidad dentro de nuestra realidad, por lo que, de esta manera, colocaba el cambio y la rutina en el mismo mundo, pero en momentos de existencia diferentes. Es desde esta perspectiva, la de Platón, que podemos entender que cuando el cambio y lo eterno (porque tendemos a creer que la rutina lo es) chocan entre sí, se produzca un desajuste en nuestra forma de ser y en nuestro comportamiento.

En definitiva, creo que me ha dado por pensar en el cambio porque llevo una rachita en la que las cosas no salen cómo deben, se rompen cosas en casa y mi rutina se altera. Supongo que es mejor pensar en lo inalterable del cambio para así creer que quizá mañana encuentre un orden nuevo en el que sentirme cómoda