El 25 de mayo de 1999, Málaga se levantaba con un nuevo periódico en los kioscos. Hoy, La Opinión vuelve a protagonizar la actualidad al cumplir 25 años sin faltar cada día a su cita puntual con Andalucía. A través de sus páginas podemos realizar un recorrido por nuestras historia reciente, de la Historia con mayúsculas y de eso que se ha dado en llamar intrahistoria, como testigo permanente del constante avance que ha experimentado la provincia de Málaga en este tiempo y como el mejor cronista de nuestras tradiciones.

A través de sus páginas, hemos visto ‘crecer’ a Málaga en este arranque del siglo XXI, en el que ha consolidado su papel líder en el ámbito empresarial, en la educación, en el turismo o como referente del deporte nacional e internacional. Málaga ha sabido construirse para convertirse no solo en la Costa del Sol, sino también del Turismo, de la Cultura y del Deporte. Una evolución más palpable al echar la vista atrás y leer desde la distancia las noticias que La Opinión ha publicado en estas dos décadas y media: la apertura del Museo Picasso Málaga, la internacionalización del aeropuerto hasta superar este año todos los récords con 22,3 millones de pasajeros, la consolidación de la provincia como organizadora de grandes eventos deportivos, de la Copa Davis de tenis a la Solheim Cup de golf o la Copa del Rey de baloncesto, y un largo etc. de hitos que han acompañado su consolidación como el destino preferido de los turistas internacionales. Todo eso no se consigue de un día para otro: es necesario el impulso y el trabajo conjunto de toda la sociedad, con el sector público y el privado avanzando unidos.

No era fácil y lo hemos conseguido, entre todos. La llegada del Gobierno de Juanma Moreno supuso un revulsivo para Andalucía y para Málaga, estableciendo una nueva forma de gobernar donde los intereses de los andaluces y andaluzas están siempre por delante; quitándonos los complejos para hacer de nuestra tierra una comunidad segura de sus fortalezas, con la innovación por bandera, pero sin abandonar nunca nuestras raíces y nuestra identidad, esa que nos ha hecho conocidos en todo el mundo. Desde la Junta de Andalucía hemos sido capaces de acompañar ese proceso de desarrollo económico, social y cultural con políticas que favorezcan la inversión, que permitan un desarrollo turístico sostenible, en el tiempo y en el territorio, propiciando la generación de un empleo de calidad en una industria tradicionalmente estacional como el turismo. Eso ha cambiado y cerramos 2023 con récord de turistas, 34,2 millones, pero también con datos extraordinarios en el empleo, con más de 415.000 ocupados.

La cultura se ha erigido como otro de los pilares de la provincia, porque ha sabido atraer nuevos recursos en torno al arte y revalorizar su patrimonio histórico, con logros como la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco de los Dólmenes de Antequera en 2016, un tesoro megalítico que ya han descubierto en todo el mundo.

La Opinión de Málaga ha sido testigo excepcional de todo ello, permitiéndonos conocer en detalle ese proceso que hoy parece lógico, incluso fácil, pero que solo fue posible cuando la ciudadanía y las administraciones públicas unimos nuestras fuerzas y creímos nuestra tierra como nunca antes había ocurrido. Solo con esa ilusión compartida se consiguen grandes cosas, solo el trabajo en equipo proporciona esa satisfacción. El oficio del periodismo cobra una dimensión extraordinaria especialmente en tiempos de desinformación y fake news. Para quienes ejercemos nuestra vocación de servicio público en la política, la prensa constituye un elemento fundamental para tomar el pulso a la sociedad y acercarnos a sus preocupaciones, y es importante contar con medios de comunicación comprometidos con Andalucía. Desde su nacimiento, La Opinión ha sabido hacer del rigor y la profesionalidad su buque insignia, combinándolo con la cercanía a sus lectores y lectoras, conformando una fórmula de éxito que le ha llevado a ser una de las cabeceras regionales referentes en nuestra comunidad.

Cumplir 25 años es todo un acontecimiento para un periódico y les deseo muchos más, en los que podamos seguir leyendo grandes noticias, en sus páginas y en su edición digital, como la crónica de un partido del Mundial 2030 que se dispute en el nuevo La Rosaleda, que Andalucía se ha convertido en el destino preferido del turismo internacional todo el año o, por qué no, que un andaluz vuelve a recibir el Nobel de Literatura como ya hiciera Aleixandre.