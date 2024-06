Un cuarto de siglo de periodismo malagueño

La Opinión de Málaga cumple un cuarto de siglo de vida como uno de los referentes informativos de nuestra provincia. Han pasado ya veinticinco años desde aquel 25 de mayo de 1999 en el que un nuevo periódico de carácter eminentemente local llegó a nuestros quioscos. ‘Fuerte impulso a la unión puerto-ciudad’ fue el titular de portada de ese primer número, en el que se informaba de los primeros pasos de una de las actuaciones que ha transformado nuestra ciudad: la integración del puerto en la ciudad, culminada años después con las obras del Palmeral de las Sorpresas.

Desde entonces, La Opinión de Málaga ha sido testigo y narrador de excepción del cambio y el progreso que han experimentado nuestra ciudad y nuestra provincia. Una transformación en la que han sido claves los gobiernos liderados por el PSOE en todos los niveles, local, provincial, regional y nacional, con hitos como la llegada del AVE, la ampliación del aeropuerto, la construcción de la nueva estación de cruceros, la consolidación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) o la apertura del Museo Picasso.

Este aniversario debe servirnos no solo para echar la vista atrás, sino también para mirar al futuro, para reflexionar sobre qué Málaga queremos seguir construyendo en los próximos veinticinco años. Queremos una Málaga habitable y no solo visitable, con viviendas asequibles que permitan a los malagueños construir un proyecto de vida en el lugar donde han nacido. Una Málaga pujante, que continúe liderando la creación de empleo y de empresas. Una Málaga que consolide su ecosistema tecnológico para seguir atrayendo talento e inversiones y seguir brindando nuevas oportunidades laborales. Una Málaga turística que lidere la llegada de turistas seducidos por nuestro clima y nuestros servicios. Una Málaga verde que proteja y aproveche su enorme patrimonio natural. Una Málaga feminista, más justa y más inclusiva, que no deje a nadie atrás, que mire al interior y no se olvide de nuestros pueblos, que garantice la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades. Es la Málaga del futuro que esperamos ver en las portadas de La Opinión en los próximos años.

De lo que no hay duda es de la contribución de La Opinión a que hoy disfrutemos de una Málaga más abierta, más plural y más diversa. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que el periódico ha hecho mejor a nuestra sociedad con su compromiso por una información veraz e independiente y por un periodismo cercano en defensa de los intereses de Málaga y de los malagueños.

En tiempos de bulos, mentiras y noticias falsas, medios de comunicación con la credibilidad y la profesionalidad de La Opinión de Málaga son más necesarios que nunca. La libertad de expresión y de información es uno de los pilares en los que se apoya nuestra democracia. Es un derecho democrático que garantiza al ciudadano participar en el debate público, expresar sus opiniones, acceder a información rigurosa y fiscalizar a los poderes públicos. Además, fomenta la variedad de opiniones y puntos de vista, enriquece la conversación pública y promueve una sociedad libre, abierta y plural. A todo esto ha contribuido La Opinión en estos veinticinco años de existencia.

Tan cierto es que sin periodismo no hay democracia como que sin periodistas no hay periodismo. Para que el periodismo ejerza su función informativa y fiscalizadora necesita de profesionales libres, independientes y dignamente remunerados. La lucha por la dignidad laboral de los que ejercen el periodismo es también la lucha por una sociedad mejor. Sirvan estas líneas de homenaje y felicitación a todos aquellos que durante estos veinticinco años han pasado por la redacción de La Opinión de Málaga y, por supuesto, a la redacción actual liderada por José Ramón Mendaza, Moncho. Decía Kapuscinski que «las malas personas no pueden ser buenos periodistas». El éxito cosechado por La Opinión estos veinticinco años no se entiende sin la calidad humana y profesional del magnífico equipo de trabajadores del periódico. Estamos convencidos de que La Opinión de Málaga va a continuar siendo un medio de comunicación de referencia de la provincia, un medio veraz, riguroso y cercano, un medio que sabe a adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su idiosincrasia, un medio comprometido con Málaga, con los malagueños y las malagueñas. Larga vida a La Opinión de Málaga.