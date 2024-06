Talento profesional y calidad informativa

Un cuarto de siglo de vida es tiempo suficiente en un medio de comunicación para destacar el buen trabajo realizado, donde el talento y la calidad de las personas que lo hacen posible es muy importante destacar y de dar las gracias. En estos veinticinco años que hoy cumple y celebra este periódico, desde CCOO quiero felicitar a quienes han tenido la responsabilidad de dirigirlo porque han hecho de él una herramienta útil para la sociedad malagueña. Y en especial, felicitar al conjunto de profesionales que día a día, no solo cubren las noticias de nuestra provincia en lo social, económico o laboral, sino que también se preocupan, se documentan y contrastan la información desde varias fuentes. En definitiva, realizan un trabajo de excelencia que difícilmente encuentra remuneración suficiente que lo pague.

Desde esta organización sindical consideramos que hoy, más que nunca, la sociedad exige una prensa veraz y creíble, cuya información sirva para generarse una opinión con noticias y argumentos veraces. Ya no buscamos «estar informado ni informarnos», sino que desgraciadamente cada vez más buscamos un medio de comunicación cuyo contenido, de acuerdo o no a nuestros ideales, nos sirva para conformar nuestro pensamiento y nos ayude a ver la realidad con una información que desde la veracidad, nos dé la certeza que cada uno busca desde sus ideales.

Hay personas que solo leen titulares, sin leerse el contenido, y hay profesionales que a base de titulares hacen creer lo contrario de lo ocurrido. Hacer que los lectores y lectoras pensemos conforme al consejo editorial de un medio, a base de noticias falsas, medias verdades e inexactitudes, no es ético ni moral. En esta sociedad de la desinformación hace falta un medio ‘independiente’ que certifique la veracidad de las noticias publicadas o emitidas, una ‘agencia de calidad informativa independiente’, un sello que garantice una calidad informativa, que al menos le ofrezca al lector y lectora una profesionalidad en la información.

La calidad democrática de un país depende y mucho de la calidad de la información que las empresas de comunicación elaboran. Por eso, desde CCOO consideramos que es importante esa agencia independiente para la calidad informativa, una agencia que nos garantice que ese medio de comunicación utiliza fuentes veraces con las que confecciona sus análisis y sus noticias.

La libertad de prensa está hoy amenazada y sus profesionales están en la primera línea de fuego. De manera más visible lo vemos en los conflictos bélicos, como por ejemplo Gaza o Ucrania, pero de manera mucho más invisible lo tenemos amenazados por las líneas editoriales alienadas con posiciones partidistas o directamente con quien ostenta la mayoría económica en los consejos de administración.

Hoy, proteger la vida de los profesionales de los medios de comunicación no solo es un fin en sí mismo, sino que en muchos casos es la mejor garantía para proteger el derecho a la vida de millones de personas que sin los periodistas quedarían invisibilizadas. La frase que el Papa Francisco dirigió a los sindicalistas en la 109 reunión de la conferencia internacional del trabajo bien valdría para estos profesionales: «Le ponéis voz a quien no la tiene», y precisamente eso es lo que también hace este diario de La Opinión de Málaga, con total veracidad.

La fabricación de bulos, mentiras, noticias falsas y en definitiva, la desinformación, es hoy la mayor amenaza que sufre nuestra sociedad. No tenemos protección colectiva alguna que nos ponga en alerta al respecto. La búsqueda continua e individual, para quien lo haga, de la veracidad o no de los informes o noticias que leemos, es la única forma hoy que tenemos la ciudadanía en el escaso tiempo que disponemos para la lectura. Cuando el profesor Valle Inclán escribió Luces de Bohemia, fue un adelantado a su tiempo, adentrarnos en el callejón del gato, donde los espejos deforman la realidad, es precisamente –cien años después- lo que nos está ocurriendo a esta sociedad con mucha información de poca o nula calidad. No es el caso de este medio de comunicación. Por todo ello, por el buen trabajo de toda la plantilla del grupo Prensa Ibérica, mi agradecimiento y mi gratitud en nombre de quienes hoy formamos las CCOO en Málaga.