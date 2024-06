ENTRE EL BULO, EL FANGO Y LA MENTIRA

Así es; entre el bulo, el fango y la mentira, amén de la mala educación y palabras malsonantes se va retratando cada día más nuestra clase política. No nos merecemos esto. La Cámara, reflejo de España, no sólo dividida, sino enfrentada. Nuestros dos máximos representantes, ni se hablan. En el Congreso, la casa de la palabra y del dialogo no hay más que exabruptos. La Constitución olvidada. Él poder judicial en tela de juicio. Se intercambia poder por votos. Se lleva a cabo un enorme fraude electoral. Hay corrupción política sólo por seguir en el sillón. Se llaman traidores; se legaliza la desigualdad. Dicen hacer Ley para la pacificación ( vaya un cuento) y no es más que un salvoconducto para seguir en el machito. Se perdonan delitos enormes entre ellos mismos, etc. Me quedo con lo que dijera el primer Presidente de la primera Republica, D. Estanislao Figueras: “Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros”. Y ahí me quedo.

José Ángel Passolas Soberón. Torremolinos