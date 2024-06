Privilegiados cronistas del primer cuarto del siglo XXI

Quiero enviar mi felicitación más sincera, al diario La Opinión de Málaga, por su XXV aniversario; a su director, José Ramón Mendaza, y a los más de 30 profesionales, mujeres y hombres, que hacen posible su publicación diaria en prensa escrita y en edición digital, la tercera más visitada de Andalucía.

Como secretaria general de UGT, en esta provincia, quiero destacar la importancia de contar con medios de comunicación locales fuertes, que publiquen información de cercanía; noticias socioeconómicas que, ocurran donde ocurran, sean contadas desde la perspectiva y el interés de los malagueños y malagueñas. Una prensa comprometida con la veracidad, la pluralidad y la trascendencia social de las informaciones que publican. Así nos demuestra cada día que es La Opinión de Málaga. Un diario que puede contar con UGT, y así lo hace, y con el que desde UGT también podemos contar para difundir nuestros comunicados, los informes económicos que elaboramos, nuestras movilizaciones, o las denuncias que hacemos, cuando es necesario.

Así lo hemos hecho durante estos 25 años. Un tiempo en el que Málaga ha evolucionado mucho. Diría más: hemos crecido mucho. En un cuarto de siglo hemos pasado de ser un millón, a un millón y medio de personas. No hay ningún lugar en España y, no creo que en Europa, con un aumento de población similar. Y el incremento de personas trabajadoras ha ido en paralelo: de 450.000 a 721.000. Esto ha sido posible, por un aumento de la actividad económica que, a pesar de los fuertes vaivenes por la crisis del 2008, primero, y por la pandemia de 2020 después, hemos conseguido remontar entre todos. Y digo entre todos, y todas, porque los sindicatos también hemos tenido que ver en esto. El papel que nos corresponde, a los sindicatos mayoritarios, de mejorar la calidad del empleo y conseguir que la clase trabajadora mejore sus derechos y su salario, hemos sabido hacerlo con un sindicalismo responsable que no dificulte el atractivo económico que tiene Málaga para las inversiones.

Este medio, La Opinión de Málaga, ha sido cronista privilegiada del primer cuarto de siglo XXI en esta provincia y, quiero expresar mi reconocimiento porque siempre habéis contado nuestras propuestas, nuestras reivindicaciones y habéis puesto en valor el trabajo que realizamos. Pero, ahora, en esta tribuna que me ofrecéis, quiero también señalar que no sólo habéis sido cronistas de los últimos años acontecidos en Málaga y en Andalucía, habéis formado parte de su historia. Cada noticia que contáis es un acto de transparencia que ofrece la imagen de la Málaga real y, que señala el camino a seguir, y los fallos que hay que corregir. Que deja claro cuáles son las reglas del juego: paz social y estabilidad, siempre que se respeten los derechos laborales y sociales. Y que genera esperanza a quienes quieren invertir y desarrollar su negocio. Un ejemplo claro lo tenemos en el Parque Tecnológico, nacido en 1992 con 8 empresas y 130 trabajadores, y que hoy cuenta con casi 700 empresas, 25.000 trabajadores y factura 3.500 millones de euros al año.

Tenemos asignaturas pendientes, como mejorar la calidad del empleo en el sector turístico, y seguir avanzando en su especialización para conseguir que sea una actividad permanente. Seguir apostando por la industria digital, para convertir a Málaga en un polo fundamental en la Inteligencia Artificial. Debemos seguir potenciando las comunicaciones y la agricultura de regadío, con el desarrollo de las infraestructuras necesarias para generar una actividad económica medioambientalmente sostenible.

Son compromisos que, desde UGT Málaga, animamos a que sean defendidos por este medio, y por toda la prensa malagueña. El derecho a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución, va paralelo a otro derecho del que se habla menos, pero está incluido en el mismo artículo: el derecho a la información. Las españolas y españoles, las malagueñas y malagueños, tenemos derecho a conocer las informaciones que nos afectan, y el papel que desempeñan La Opinión de Málaga, y los medios locales, es fundamental para entender la realidad y la historia de nuestra provincia.