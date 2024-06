Hechos, no palabras, para un turismo equilibrado

El Banco de España alertaba hace unos días sobre el impacto del cambio climático en los flujos turísticos hacia España. El Boletín Económico titulado ‘La reciente diversificación de los flujos turísticos internacionales hacia España’ documentaba un crecimiento de las llegadas de turistas en 2023 procedentes de América, frente al pequeño retroceso de los turistas de países como Alemania y Reino Unido.

El texto también resalta el incremento del número de pernoctaciones hoteleras en establecimientos de mayor categoría (cuatro y cinco estrellas), respecto al periodo prepandemia, en línea con la mayor oferta de plazas de este tipo de establecimientos. Un hecho que estaría ligado al aumento del gasto medio por turista. El documento señala que estos cambios pueden atribuirse al cambio climático que origina movimientos de clientes a destinos con temperatura más moderada, lo que produciría un reparto de flujos y de gasto más equilibrado durante el año.

Asimismo, destaca la importancia de la seguridad como factor clave a la hora de elegir un destino turístico, lo que favorece a España frente a competidores del área mediterránea.

No sabemos si estas tendencias se van a mantener en el tiempo, pero el margen de mejora, que desde la inteligencia del Banco de España se nos marca, está centrada en la recuperación del denominado ‘turismo de negocios’, qué según datos del INE aún no ha alcanzado los datos prepandemia; y en la mejora de la conectividad y llegada de turistas de países lejanos, como Japón, que añadirían valor adicional. Todo ello rodeado de una dosis notable de incertidumbre que ya nos viene acompañando desde hace algunos años.

Desde el Consejo de Turismo de CEOE no nos conformamos con los buenos datos y hacemos autocrítica. Analizamos los desafíos a los que nos enfrentamos y no los minusvaloramos. Todo lo contrario, queremos ser proactivos en la definición y en el desarrollo de la hoja de ruta que conduzca a las posibles soluciones.

El cambio climático es uno de ellos, por supuesto. La doble transición verde y energética, también. Hasta la fecha, la llegada de los Fondos Next Gen ha sido una oportunidad perdida, ya que no están teniendo los efectos esperados, pudiendo haberse dirigido a proyectos de inversión en la mejora de las infraestructuras de transportes y en la regeneración de las áreas turísticas más lastradas.

Sin embargo, lo que de verdad preocupa a los empresarios, que somos los que conformamos las cadenas de valor en la industria turística, es el crecimiento de la movilización social en los principales destinos españoles. Las razones que argumentan son la pérdida de calidad de vida, traducida en dificultades de acceso a la vivienda, en movilidad y en áreas congestionadas.

El diagnóstico es de todos conocido, pero las medidas que se están ‘popularizando’ no apuntan a una solución. Debemos escuchar, desde el respeto máximo, y, sobre todo, desde la voluntad de preservar la vida de los residentes, mejorar el diálogo con ellos y avanzar en un modelo sostenible desde todos los ángulos: el social, el medio ambiental y el económico.

De conseguir alcanzar los objetivos, los beneficios serían exponenciales para la comunidad local, para la experiencia del turista, para la economía, para las empresas y para España.

De ahí que, en primer lugar, creamos imprescindible la convocatoria urgente del CONESTUR, del Consejo Nacional del Turismo. Los movimientos contra el turismo, al menos contra un determinado modelo de turismo que se están desarrollando en diferentes destinos españoles, no pueden estar alejados del principal organismo público-privado que la industria turística española tiene en el organigrama de la AGE.

Además, los empresarios pensamos que es imprescindible que la comisión interministerial del turismo defina, teniendo en cuenta las conclusiones del CONESTUR, las acciones que va a desarrollar y las calendarice priorizando lo urgente sin aparcar lo importante.

Asimismo, el reciente anuncio del Ministerio de Vivienda sobre un control al uso del parque de viviendas ya no es urgente, es una emergencia real. No podemos estar hablando de que somos líderes en el desarrollo tecnológico, residencia de los espacios de datos europeos, creadores del centro de inteligencia artificial puntero en Europa, etc, y no ser capaces de poder controlar, para lo que la tecnología es imprescindible, los usos y explotación del parque de vivienda.

Tenemos, igualmente, que reinventar la forma de trabajar en esa denominada ‘gobernanza multinivel’. El mismo problema no puede tener 17 soluciones, por seguridad jurídica, por calidad de la norma, por eficiencia… Debe ser adaptada al entorno donde deba ponerse en práctica. No puede haber ideología en la solución de problemas socioeconómicos. Seamos pragmáticos, definamos qué queremos resolver, cómo, quién y cuándo lo vamos a hacer.

Tengamos en mente la competitividad como factor fundamental, no sólo como obligación y deber de las empresas. Las administraciones, entidades locales, comunidades autónomas y Administración General del Estado también tienen la obligación y cuentan con las herramientas necesarias para generar un entorno competitivo que permita a España seguir siendo líder en bienestar, manteniendo la competitividad de su industria turística. Este planteamiento implica generosidad, un adjetivo difícil en periodo electoral permanente.

Para ello, necesitamos valentía, voluntad y rigor. No debemos llegar a la agonía de los destinos y sus residentes, ni de la industria. Tenemos que generar seguridad económica y priorizar las inversiones en infraestructuras de movilidad y en un parque de vivienda adaptado a las necesidades de nuestra sociedad actual.

Y lo más importante: no olviden que en España la economía está teniendo un comportamiento positivo, mientras el empleo se mantiene en ascenso, gracias a las redes de cadenas de valor que envuelve el sector turístico. Contémoslo también.

Desde CEOE y su Consejo de Turismo, donde confluyen intersectorialmente todas las empresas que, con su solvencia, han demostrado el conocimiento que aglutinan, nos ponemos a disposición y tendemos nuestra mano para acabar con el debate de desgaste del sector turístico y pasar de la confrontación destructiva a la acción.

Suscríbete para seguir leyendo