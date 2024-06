El histórico verano del 99

El verano de 1999 fue, sin duda, histórico en nuestra ciudad y en nuestro deporte. El Málaga CF ascendía por primera vez a Primera División y la ciudad volvía a la élite del deporte una década más tarde. En este trasiego vivimos la dolorosa desaparición del CD Málaga, el humilde tránsito del Atlético Malagueño y la ilusión renovada del Málaga CF. Distintas siglas, pero un mismo sentimiento que volvía donde merecía estar, a Primera. Tuve la suerte de jugar en todos ellos y tengo la certeza de que el malaguismo puede superar todo, como ya ha demostrado.

Aún guardo con cariño la edición especial que La Opinión de Málaga hizo de nuestro ascenso. Mi padre siempre recortaba los periódicos donde salía, los guardo como oro en paño. Creo que este periódico había nacido justo una semana antes, se podría decir que vino con un ascenso debajo del brazo. Su portada me trae unos recuerdos que vivo como si hubiese sucedido ayer. La explosión de alegría, el abrazo eterno con miles de desconocidos. Besos, agarrones, empujones… fue increíble.

Cuando eres jugador, no eres consciente del valor que puede tener una foto en ese momento. Solo quieres saltar, gritar y celebrarlo con tus compañeros… Te importa poco lo de alrededor. Ahora, cuando miro las imágenes, doy gracias a que Arciniega, junto a otros compañeros fotógrafos, estuvieran allí para permitirme disfrutar de aquello 25 años después. Las fotos me trasladan a momentos inolvidables.

Aun así, mi vinculación con La Opinión de Málaga va mucho más allá. Lo que me llevo de estos 25 años de La Opinión de Málaga es a las personas que he podido conocer. En especial, me gustaría mencionar a mi amigo José Criado. Yo lo llamo ‘El Grande’ porque lo quiero mucho, pero sé de buena tinta -nunca mejor dicho- que es un gran profesional. A lo largo de mi carrera me han hecho muchas entrevistas. Sin embargo, siento que nuestra relación me ha permitido mostrar mi faceta más personal y, al final, creo que el lector es lo que más valora.

Además de las entrevistas, guardo en mucha estima nuestras visitas a la Feria de Málaga. Es una tradición a la que le tengo un cariño especial, también está muy ligada a nuestra tierra. Siempre pasábamos por la caseta y hablábamos con los compañeros del periódico.

La Opinión de Málaga no está exclusivamente ligado a mis años en el Málaga CF. Como a la mayoría de los futbolistas les ha pasado -y les pasa-, uno cambia de aires cada cierto tiempo. En este caso, tuve la suerte de aterrizar en Albacete y de disfrutar de una ciudad maravillosa. Como malaguista, siempre he seguido la actualidad del Málaga CF y poder hacerlo a través de La Opinión ha sido un placer. Siempre se sufre en la distancia, pero tenía la tranquilidad de poder conocer cómo iba todo por la Costa del Sol. Gracias a los compañeros la afición malaguista ha podido seguir la actualidad del equipo. Algunos años han sido más complicados, pero otros han sido un sueño.

El fútbol es mi vida. Siempre lo ha sido y espero que siempre lo sea. Por eso, a pesar de que mi retirada fue ya hace muchos años, mi vinculación con el fútbol, y en especial con el club, se mantiene desde hace 9 años gracias a la Fundación del Málaga Club de Fútbol.

Estoy muy orgulloso de la labor social que hacemos en la Fundación. Velamos por el bienestar de muchos niños y niñas que son casi de nuestra familia, son nuestros Supercapacitad@s.

Soy muy feliz en esta nueva etapa de mi vida. La Fundación es un proyecto que crece años a año, temporada a temporada. Ese desarrollo, en gran medida, es gracias a la visibilidad que se nos da. La Opinión de Málaga siempre tiene un hueco para la Fundación, como en la última edición de nuestros Premios #SiempreFuerte.

El 21 de junio cumplo 50 años. Llevo, literalmente, media vida disfrutando de La Opinión de Málaga. Espero que sean muchos años más. ¡Muchas felicidades!