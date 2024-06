Málaga: de joya costera a faro tecnológico

Hace veinticinco años, coincidiendo con los primeros pasos de La Opinión de Málaga, un joven de 25 años, lleno de ilusión y con una maleta cargada de sueños, escribía un e-mail a la dirección del Parque Tecnológico de Andalucía. Aquel joven, procedente de Vélez-Málaga, soñaba con crear una empresa de ciberseguridad, un sector que por aquel entonces apenas daba sus primeros pasos en España.

Yo era ese joven. Recuerdo la emoción de aquellos días, la mezcla de ilusión y vértigo ante un futuro incierto. Tenía la convicción de que la ciberseguridad sería crucial en un mundo cada vez más digitalizado, y soñaba con que Málaga, mi tierra, fuera un referente en este campo. Con la osadía propia de la juventud, me dirigí al Parque Tecnológico, símbolo de innovación y progreso. Para mi sorpresa, recibí una respuesta inmediata de Felipe Romera, su director. Su invitación a reunirme en su despacho fue un gesto que nunca olvidaré, una muestra de la apertura y la generosidad que siempre he encontrado en Málaga.

En aquel encuentro, compartí mi visión con Felipe, mostrándole las revistas donde publicaba artículos sobre seguridad informática. Él, con paciencia y sabiduría, me guió en mis primeros pasos como emprendedor. Me recomendó la incubadora de empresas BIC Euronova, me regaló libros sobre planes de negocio e incluso una novela suya, ‘El extraño caso de las autopistas de la información’. Aquellos gestos, aparentemente sencillos, fueron claves en el desarrollo de Hispasec Sistemas, la primera empresa de ciberseguridad en España.

El camino no fue fácil, pero la pasión por la tecnología y la confianza en el talento malagueño nos impulsaron hacia adelante. En 2004, creamos VirusTotal, un servicio online que revolucionó el análisis de malware. VirusTotal se convirtió en una herramienta esencial para la comunidad internacional de seguridad informática, validando nuestra apuesta por la innovación y la colaboración. El éxito de VirusTotal culminó con la adquisición por parte de Google en 2012.

En ese momento, tuvimos que demostrar que Málaga no era solo un lugar atractivo para vivir, sino un hervidero de talento especializado en ciberseguridad. Para ello, nuestra estrecha colaboración con la Universidad de Málaga fue crucial. Juntos, desarrollamos programas académicos punteros que formaron a las nuevas generaciones de expertos en ciberseguridad, convirtiendo a Málaga en una auténtica cantera de talento. Google pudo comprobar de primera mano que Málaga no solo atraía talento, sino que lo cultivaba con éxito.

En 2015, VirusTotal se integró en X, los laboratorios secretos de Google, y tras graduarnos como Chronicle, la primera empresa de ciberseguridad dentro de Alphabet, fuimos adquiridos por Google Cloud en 2019. Finalmente, en 2023, culminamos este viaje con la creación de GSEC Málaga, un centro de excelencia que lidera la estrategia de ciberseguridad de Google para toda Europa, demostrando el enorme potencial de Málaga en el sector e inspirando a otras multinacionales a seguir los pasos de Google e instalarse en la ciudad.

Esta historia personal es un reflejo de la transformación de Málaga. La ciudad, al igual que La Opinión de Málaga, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, evolucionando de joya costera a faro tecnológico. Málaga ha sabido combinar su tradición turística y cultural con la innovación y el emprendimiento, creando un ecosistema vibrante y atractivo.

Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de todas aquellas personas que se cruzaron en mi camino y que, con su apoyo y confianza, me ayudaron a convertir un sueño en realidad. A todas ellas, mi más sincero agradecimiento. Del mismo modo, espero poder aportar mi granito de arena para que las nuevas generaciones encuentren en Málaga un lugar donde desarrollar su talento y contribuir al progreso de la ciudad.

El éxito de Málaga no es fruto de la casualidad, sino del trabajo conjunto de instituciones, empresas y ciudadanos. Málaga ha demostrado que es posible construir un futuro próspero sin renunciar a su identidad, combinando la calidez de su gente con la audacia de quienes apuestan por nuevas ideas y proyectos.

Hoy, al celebrar el 25 aniversario de La Opinión de Málaga, brindamos por un futuro donde Málaga siga siendo un referente en innovación y desarrollo tecnológico, un lugar donde el talento local brille con luz propia y contribuya a construir un futuro mejor para todos.