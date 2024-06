La gran (des)ilusión

Taylor, desolado tras el partido / Mariano Pozo (ACB PHOTO)

La moneda siempre tiene dos caras. A veces gira de manera controlada y otras veces lo hace a su manera. Unicaja comenzaba esta semifinal de la ACB con una gran ilusión y la ha terminado con la gran desilusión. Son las dos caras del destino. Se puede ganar o se puede perder. La derrota ha dolido y mucho, pero no puede olvidar todo lo que ha llevado al equipo hasta aquí. Se ha perdido una ocasión, quizás la gran ocasión de plantarse en la final de la ACB, pero no es la única ocasión.

No estamos ante una gran ilusión creada por Harry Houdini o Dai Vernon donde lo que vemos y la realidad caminan por caminos opuestos. Estamos viendo el crecimiento de un equipo que año tras año se supera. Sí, este año ha sido mejor que el pasado. Se ha consolidado un proyecto, se ha ganado un título, se ha terminado la ACB en tercera posición, pero este año, además, se ha ganado la temporada regular de la Liga. Aunque lo más importante de todo es que el equipo de Ibon Navarro sigue con la ventana de títulos abierta y, salvo sorpresa mayúscula, la próxima temporada los verdes volverán a ser candidatos a casi todo.

Los dolores de crecimiento acompañan siempre a todos los proyectos, y más aún si es un proceso tan vertiginoso como el que ha vivido este equipo. El pasado no cuenta y cada ventana de oportunidad es distinta. En todas ellas hay que aprender a ganar, a soportar la presión y a saber aprovechar las derrotas para avanzar. Hace una semana analizaba esta serie y decía que el equipo podía ganar en Murcia los dos partidos, pero que el gran problema era ese quinto partido en casa. La presión de no poder perder, que parece que atenaza a este equipo, cuando juega partidos importantes en el Carpena. La BCL, la Copa y ahora la semifinal de la ACB, tres derrotas dolorosas que deben servir de aprendizaje.

Cuando miramos a la mítica selección española de Gasol, Navarro, Cabezas o Berni todos nos acordamos de los títulos, pero por el camino se sufrieron dolorosas derrotas que sirvieron para crecer. La plata olímpica de 2008 y sobre todo el europeo de Polonia en 2009 empezaron a ganarse en la dolorosa derrota del europeo de España en 2007. El europeo de Lituania en 2011 y la plata de Londres en 2012 no se hubieran ganado sin la gran desilusión del Mundial de Turquía en 2010. Aprender de los malos momentos para ganar o seguir ganando. Así escriben su historia los grandes equipos.

La temporada ha sido excelente y ha dejado claro, en mi opinión, dónde están las líneas de mejora del equipo de cara a la próxima temporada. La capacidad mental para superar esos grandes momentos e intentar conseguir ese jugador que en los momentos finales decida. Un «Iceman», un «Never nervous» que cuando la pelota quema y ante una zona como la que planteó Sito Alonso el martes resuelva el partido. Un jugador al que los partidos más grandes se le queden pequeños. Soy consciente que ese jugador probablemente no exista en el mercado del Unicaja y que su integración en el colectivo podría ser difícil, pero hay que buscarlo. Yo pensé que Carter podría ser ese jugador, pero este año no lo ha sido.

La temporada de Unicaja cambia de dueño. Ibon cuelga la pizarra hasta septiembre y ahora es el turno del teléfono de Juanma Rodríguez en un verano más movido que el anterior y donde habrá más fichajes. El listón esta muy alto. Juanma lleva dos años sin fallar un solo fichaje. ¿Vamos a por el tercero? Carpe Diem…