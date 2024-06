Elecciones clave para Europa

El domingo se celebran las elecciones europeas que pueden ser las más decisivas en años pues la UE afronta nuevos y múltiples desafíos: la guerra de Ucrania y Putin, la posible victoria de Trump en América que puede quebrar la tradicional entente atlántica, el cambio climático, la pérdida de peso económico ante Estados Unidos y China, las reacciones contra la imprescindible inmigración y el ascenso de la extrema derecha… El resultado será relevante porque todos estos desafíos exigen avanzar en la Unión Europea. Los ciudadanos lo saben pues perciben que los estados nacionales cada día cuentan menos. Pero hacer «más Europa» es complicado y laborioso ya que las decisiones deben tomarlas 27 estados. Las más relevantes por unanimidad.

Los 372 millones de europeos llamados a las urnas para elegir 720 eurodiputados tienen la palabra. ¿Qué implicarán los resultados del domingo? En muchos países -como España o Francia- la primera lectura será pese a todo la nacional.

España es el cuarto país en diputados (61) y lo primero será ver la relación de fuerzas entre el PP -que ganó las elecciones de 2023 pero Feijóo no logró ser investido- y el PSOE de Pedro Sánchez. El PP ha querido convertir las europeas en un referéndum contra Sánchez al que descalifica totalmente. En especial por la ley de amnistía que dice inconstitucional y que cree que ayuda a los que quieren romper España. En 2023 el PP ganó al PSOE por 1,38 puntos (33,65% contra 31,68%). ¿Qué pasará el domingo?

Si el PP gana por cinco puntos (encuesta del ABC) no será el pregonado plebiscito contra Sánchez, pero Feijóo saldrá reforzado. Malo para Sánchez que tendrá más dificultades para gobernar. Si el triunfo del PP es de tres puntos (la de El País) indicará que todo está igual que en julio, que hay un casi empate y es muy posible que siga el ‘impasse’ y los dos partidos sean incapaces de pactar nada. Incluso el Poder Judicial que exige la Constitución.

Pero si la diferencia es solo de 0,5 puntos (El Periódico y Prensa Ibérica) querrá decir que Sánchez remonta. Y si el PSOE gana (sondeo del CIS) será que la marcha de la economía y el empleo pesa más que el antisanchismo y la amnistía. Malo para Feijóo. Y lo seguro es que Vox pintará menos que en otros países. En España habrá que ver la relación de fuerzas entre Sánchez y Feijóo.

En Francia, la victoria de Le Pen complicará el Gobierno de París y será una amenaza de futuro para Europa. En Francia el impacto puede ser aún mayor. Los sondeos dan a la extrema derecha de Marine Le Pen un 33% de los votos frente a solo el 16% del centrismo liberal del presidente Macron, seguido de cerca por los socialistas que suben y superan su crisis. Las presidenciales (a dos vueltas) no son las europeas (proporcionales), pero con esta victoria Marine Le Pen estaría más cerca de ser presidenta de Francia en 2027. Malo para Europa, pues París y Berlín son los dos motores de la UE.

Vamos al Parlamento Europeo. El poder en Bruselas se basa desde siempre en una entente del primer grupo, el centro-derecha del PPE, los socialdemócratas (segundo grupo), y los liberales. Este bloque tiende a bajar, pero según la mayoría de encuestas tendrá unos 400 diputados, más que los 360 de la mayoría absoluta. Así Europa no se paralizaría, pero sí debería afrontar muchas asignaturas pendientes.

La incógnita es cuánto subirá la extrema derecha y si podrá torpedear a Bruselas. Pese al alarmismo no parece posible. Los «conservadores-reformistas», capitaneados por Meloni y menos radicales (aunque ahí está Vox) pueden sumar 90 escaños. E Identidad Nacional (los que siguen a Le Pen) llegar a 66. Juntos tendrían 156 y superarían algo a los socialistas. Pero es poco probable que se unan. Y aunque lo hicieran, el pacto del PPE y la extrema derecha unida no sería viable. Tendrían unos 250 escaños, lejos de la mayoría.

Pero que la coalición de centro repita no quiere decir que Ursula von der Leyen sea reelegida presidenta de la Comisión. La tiene que votar primero el Consejo Europeo (Macron es reticente), y luego el parlamento, donde hace cinco años solo ganó por 9 votos. Una parte del PPE no la votará, pese a ser su candidata, porque la cree demasiado «avanzada». Por eso Ursula no quiere romper los puentes con Meloni que tendrá muchos diputados italianos y con la que mantiene, como con Sánchez, una muy buena relación. Y si Ursula no saliera se abriría un inquietante interrogante. Será otro artículo.

Suscríbete para seguir leyendo