Rezos ante Ferraz

El día de reflexión y la propia jornada electoral los convocantes de un rosario en la calle por la salvación de España podrán rezarlo ante la sede socialista en Ferraz porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende, contra el parecer de la Junta Electoral (cuya mayoría son magistrados), que esa práctica no incide en la neutralidad política pública de esos días. O sea, el Tribunal no aprecia indicios de sesgo político en el asunto, y los indicios son de libre apreciación. ¿Tendría el público razones para apreciar indicios de sesgo en la apreciación del Tribunal?. Es posible, pero el público no es quién para juzgar. Por otra parte mucho mejor rezos que apaleamientos en efigie, forma de caridad ya superada. Encima en Ferraz ya pueden agradecer al cielo que gracias a esas notorias faltas de sesgo hasta el más inocente se vaya enterando. Así que recen también.

